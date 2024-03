Le moratoire sur les transmissions électroniques a été renouvelé par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) à la dernière minute de la session de négociation du vendredi 1er mars, elle-même ajoutée au dernier moment. Cette décision est présentée comme la seule réussite de la 13e réunion ministérielle des pays membres de l’OMC (MC13), à Abu Dhabi.

La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, avait prévenu en amont de la semaine de discussion entre les 164 pays participants « qu’il serait difficile d’obtenir des résultats » tant la situation géopolitique mondiale est tendue et que l’année est quasi inédite par le nombre d’élections en cours.

Si, diplomate, elle a présenté le sommet comme réussi, l’avis unanime est plutôt inverse, à l’exception du commerce électronique. En 1998, la question du « commerce électronique » a été introduite au sein de l’OMC au cours de la seconde réunion ministérielle de l’organisation. C’est cette même année qu’a été décidée la mise en place d’un moratoire sur les transmissions électroniques, sans cesse renouvelé depuis.

Tough last moments for the Ministerial Conference. Negotiating to the wire. But finally, a great ending with great results! We didn’t get everything we wanted, but we got a lot.

⁃E Commerce Moratorium extended

⁃Least Developed Countries graduation issues solved

⁃Review of… pic.twitter.com/VXMYt7N8ab

— Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) March 2, 2024