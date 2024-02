Comme chaque année, sans surprise, les français sont un peu plus connectés. Smartphones, accès à internet, réseaux sociaux, et objets connectés gagnent du terrain. Dans leur Digital Report 2024, We Are Social et Meltwater dressent un portrait complet du numérique en France et dans le monde depuis le début de l’année.

Des points d’accès à internet toujours plus variés en France

En 2024, la France compte 60,8 millions d’internautes, soit près de 94 % de la population ayant un accès au web. Côté équipement, 97 % d’entre eux utilisent un smartphone. D’autres appareils apparaissent aussi comme de nouveaux terminaux d’accès, notamment les TV connectées (25,6 % des français) et les consoles de jeux (18,4 %).

En termes de divertissements, 62 % regardent la TV via des services de streaming comme Netflix ou Disney+ ou de VOD. 85 % des 16-64 ans regardent des vidéos en ligne, avec une préférence pour la musique (32 %), l’humour ou les livestreams (19,5 %), et le gaming (17,6 %). Pour l’audio, 55 % écoutent de la musique à travers une plateforme dédiée, et 54 % écoutent des podcasts.

Les jeux vidéo progressent également, avec plus de 60 % de français qui jouent sur leur smartphone. 39 % jouent depuis une console, en nette progression (+11 %). En revanche, les casques de réalité virtuelle sont largement boudés, encore chers, avec une offre de contenus loin d’être mature. Seulement 4,6 % de la population en possède un, en baisse de 13 % en comparaison à 2023.

TikTok capte toutes les attentions

Les français utilisent 5,8 plateformes sociales en 2024. Si plus de la moitié utilise les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs amis ou leur famille, 46,9 % le font pour s’occuper pendant leur temps libre. Facebook reste indétrônable, avec 72,3 % de pénétration, suivi de WhatsApp (63,7), devant Instagram (60,3 %). TikTok arrive en 6ème position (39,4 %).

Pourtant, les français passent près de 40 heures par mois sur l’application (donnés Android uniquement). En 2023, c’était 21h24. YouTube, occupant la seconde place, arrive loin derrière avec 17 heures par mois.

S’il y a bien une chose à retenir de ce premier panel 2024, c’est l’explosion du temps passé sur TikTok, alors que le temps moyen des français passé sur les réseaux a baissé. Une économie de l’attention toujours plus tournée vers les formats courts.