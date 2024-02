SEO Generator est un outil qui simplifie la création de contenu pour le référencement, en générant automatiquement des pages d’atterrissage pour différentes combinaisons de mots-clés et d’emplacements. Découvrez comment il fonctionne !

PROFITER DE SEO GENERATOR À -58%

L’utilisation de shortcodes

En utilisant des shortcodes pour remplacer les mots-clés et les lieux, SEO Generator est capable de générer des centaines de landing pages. En revanche, le plugin ne crée qu’une seule page dans WordPress. Il génère toutefois des URL uniques pour chaque combinaison de mots-clés.

Mais alors comment cela fonctionne ? Vous rédigez une seule page en utilisant des shortcodes pour les mots-clés et les emplacements, par exemple au lieu de créer « boulangerie à Paris » vous utilisez un shortcode pour « boulangerie » et un pour « Paris ». Ensuite, en fournissant une liste de mots-clés et d’emplacements, SEO Generator vous générera rapidement des centaines voir des milliers de pages uniques, augmentant ainsi la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche. Par exemple, avec 20 mots-clés et 300 lieux, vous obtiendrez 6000 pages.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Vous pouvez utiliser ces shortcodes dans le texte principal et les en-têtes, mais aussi dans l’URL de la page, le titre de la page ou la méta-description.

PROFITER DE SEO GENERATOR À -58%

Une prise en compte des aspects clés du SEO

SEO Generator ne s’arrête pas à la création de contenu. En plus de créer des pages optimisées, il prend en charge d’autres aspects essentiels du référencement. Le plugin crée des pages d’archives pour améliorer les liens internes, il intègre un fil d’Ariane pour faciliter la navigation et il génère un sitemap XML distinct pour une meilleure indexation.

-58% sur SEO Generator

En résumé, SEO Generator garantit une optimisation complète du référencement qui va au-delà de la simple création de contenu. Profitez dès maintenant d’un accès à vie pour 59$ au lieu de 139$ !

PROFITER DE SEO GENERATOR À -58%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.