De nombreux abonnés américains de l’opérateur AT&T ont eu la mauvaise surprise, jeudi matin, de ne pas avoir la possibilité de passer des appels téléphoniques, ni d’utiliser internet via leurs smartphones. Pour l’heure, les causes de cette interruption n’ont pas été trouvées. Les autorités américaines travaillent de concert avec le géant des télécoms afin d’obtenir le fin mot de cette histoire.

Les raisons de la panne de réseau d’AT&T restent floues

Devant cette panne de réseau, près de 75 000 signalements de particuliers ont été effectués autour des services proposés par l’opérateur dans de nombreuses villes des États-Unis. L’agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a pris connaissance de toutes ces plaintes. Son directeur, Eric Goldstein, a annoncé que la CISA « travaillait étroitement avec AT&T pour comprendre la cause de cette interruption et ses conséquences ».

Dans la foulée, John Kirby le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, organisation dépendant directement de la Maison Blanche, a déclaré que le FBI et le département de la sécurité intérieure des États-Unis enquêteraient sur cette panne. « À ce stade, il n’y a aucune raison de penser qu’AT&T ait subi un incident de cybersécurité, » a précisé John Kirby.

Si la piste de la cyberattaque n’est pas exclue, un dysfonctionnement d’équipement peut tout à fait être à l’origine de ce type de perturbations. C’est ce qui s’était produit au Japon en juillet 2022, lorsque le commutateur VoLTE de KDDI, deuxième opérateur du pays, s’est soudainement mis à ne plus fonctionner, entraînant l’une des plus grandes pannes de réseau de l’histoire.

En se réveillant jeudi matin, de nombreux Américains abonnés à AT&T ont connu la même mésaventure. Très rapidement, l’opérateur a invité ses abonnés à passer leurs appels par Wi-Fi, leur assurant qu’il concentrait tous ses efforts pour restaurer le service. En parallèle, les réseaux de Verizon et T-Mobile, concurrents d’AT&T, ont également connu des perturbations, mais bien moins importantes. Les deux opérateurs ont communiqué autour de la situation, assurant que leur réseau fonctionnait bel et bien.

En milieu d’après-midi, le géant américain des télécoms annonçait un retour à la normale, les clients ayant été affectés pouvant de nouveau téléphoner et se connecter à internet via la 4G ou la 5G. Jim Greer, porte-parole d’AT&T, s’est excusé au nom de la société. Il a précisé que le groupe prendrait à l’avenir « des mesures pour s’assurer que ses clients ne connaissent plus une telle déconvenue ». Aune information autour de la nature ou l’ampleur exacte de la panne n’a été divulguée.