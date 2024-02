TikTok lance cette semaine une nouvelle fonctionnalité permettant d’ajouter, en quelques clics, un morceau entendu dans l’une de ses vidéos sur les principales plateformes de musique en streaming. Cette nouveauté, qui avait déjà été déployée sur une vingtaine de marchés fin 2023, s’étend aujourd’hui à 160 pays supplémentaires, et s’installe dans l’interface de TikTok au travers d’un simple bouton « Ajouter à une application de musique » (visible en France sous l’abréviation « Ajout app. mus. »).

Logée en haut de la fiche de chaque morceau disponible sur TikTok, sous la description du clip, cette commande permet l’ouverture d’un panneau de sélection laissant l’utilisateur choisir sa plateforme de streaming musical par défaut (Spotify, Apple Music et Amazon Music principalement, en fonction de la disponibilité locale). Il est toutefois possible de modifier par la suite le service sélectionné par défaut, en accédant à l’onglet « Musique », et ce depuis les paramètres.

Notons enfin que si l’utilisateur ne choisit pas de liste de lecture précise où ajouter les chansons émanant de TikTok, celles-ci seront enregistrées dans une liste par défaut de son application de streaming (comme par exemple les « Titres likés » dans Spotify).

160 pays concernés… en plus de ceux déjà dotés

Comme évoqué plus haut, cette fonctionnalité avait initialement été déployée sur TikTok en novembre aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Un mois plus tard à peine, la plateforme avait étendu cette nouveauté à 19 autres pays (France, Canada, Japon, Allemagne, Espagne, Arabie saoudite, Malaisie, Émirats arabes unis, Argentine, Afrique du Sud, Vietnam et Philippines, notamment). Il aura toutefois fallu attendre ce 22 février pour qu’elle arrive dans 160 nouvelles régions supplémentaires. Parmi elles l’Autriche, la Belgique, le Danemark, Israël, le Maroc, le Liban, la Suisse, la Tunisie ou encore l’Ukraine…

À terme, TikTok Music, la plateforme de musique en streaming de ByteDance, lancée pour l’instant seulement en Australie, au Brésil, au Mexique, à Singapour et en Indonésie, devrait également être proposée sur TikTok pour l’export de chanson.

Comme le souligne TechCrunch, le déploiement de ce bouton d’export s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par certains services de musique en streaming pour s’intégrer plus facilement aux réseaux sociaux, ainsi qu’aux plateformes de partage de vidéos courtes. On sait par exemple que Spotify a fait de gros efforts en ce sens en s’associant avec TikTok, mais aussi en formant des partenariats avec Instagram, BeReal, Snapchat ou encore X (anciennement Twitter).