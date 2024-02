Analyser les tendances, veiller sur les concurrents et sélectionner les bons mots-clés sont des tâches énergivores et de longue haleine. Découvrez KWHero, une plateforme alimentée par l’IA qui vous accompagnera dans la gestion de votre référencement.

Une recherche de mots-clés très précise

KWHero sélectionne des mots-clés pertinents en analysant le volume et les tendances de recherches, ainsi que la concurrence. Il est capable de vous donner des données précises telles que le coût par clic ou la difficulté de classement, vous permettant ensuite de choisir les mots-clés les plus pertinents pour votre site web.

Une autre de ses fonctionnalités est l’analyse concurrentielle : en examinant de près les contenus des concurrents, il vous offre des aperçus sur les styles et les formats d’écriture. Une propriété intéressante pour vous permettre de voir ce qui fonctionne le mieux chez les autres, et d’ajuster au besoin votre propre stratégie.

Concevez un contenu élaboré

KWHero ne se limite pas à sélectionner des mots-clés. Grâce à son alimentation par l’intelligence artificielle et en utilisant l’optimisation du traitement du langage naturel (NLP), il est en mesure de générer un contenu qui collera parfaitement au ton de votre entreprise. En plus de générer un contenu qualitatif, il prendra soin d’y incorporer des mots-clés pertinents qui s’accorderont parfaitement avec votre public cible. Il est également possible de travailler sur la plateforme en équipe, en partageant des notes et en suivant l’évolution de votre référencement.

-88% sur KWHero !

En fournissant des plans de contenu détaillés avec des titres riches en mots-clés et des phrases ciblées, KWHero est bien plus qu’un simple générateur de mots-clés, c’est un allié pour toute votre stratégie SEO ! Bénéficiez dès maintenant d’une offre à vie pour 69 dollars au lieu de 599 dollars. Une réduction de 88 % à saisir absolument.

