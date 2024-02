Sam Altman est à la recherche de 7 000 milliards de dollars pour offrir à OpenAI son propre réseau de fabrication de puces. Un défi unique à bien des égards qui pourrait vite tourner court. Pour des questions de sécurité nationale ou de droit de la concurrence, les États-Unis ont ...

Sam Altman est à la recherche de 7 000 milliards de dollars pour offrir à OpenAI son propre réseau de fabrication de puces. Un défi unique à bien des égards qui pourrait vite tourner court. Pour des questions de sécurité nationale ou de droit de la concurrence, les États-Unis ont leur mot à dire.

Créer une entreprise de semi-conducteurs à partir de rien, pour fournir des composants optimisés pour l’intelligence artificielle (IA) à OpenAI, tout en se défaisant de sa dépendance à Nvidia… Voilà le but du projet de Sam Altman tel que révélé au début du mois.

Le jeune champion de l’IA a déjà commencé à nouer des contacts avec des fonds souverains, notamment aux Émirats arabes unis et avec des meilleurs fondeurs de semi-conducteurs du monde, Samsung et la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC).

Le projet titanesque de Sam Altman entre les mains de Washington

À certains de ses interlocuteurs, Sam Altman aurait confié avoir besoin d’un feu vert de Washington pour avancer sur son grand projet, d’après Bloomberg. Les partenariats projetés dans le Moyen-Orient pourraient attirer l’attention le Comité pour l’investissement étranger du département du Trésor et le département du Commerce sur le contrôle à l’export de puces.

C’est surtout la Federal Trade Commission et le département de la Justice, les autorités de la concurrence américaine, qui inquiètent. La proximité ou non de la future entreprise avec OpenAI risque de poser problème, en particulier si Sam Altman dirige les deux structures.

Récemment évalué à 80 milliards de dollars, est-ce qu’OpenAI va financer le projet ? Le futur groupe fournira-t-il exclusivement OpenAI ? Quel va être sa relation à OpenAI ? Selon la réponse fournie par la société derrière ChatGPT, une enquête des autorités pourrait surgir. Sa relation avec Microsoft fait, par ailleurs, déjà face à plusieurs procédures .

Sam Altman explore également la possibilité de travailler main dans la main avec Washington. Habitué à rencontrer les plus hautes instances, le sujet aurait été abordé avec la secrétaire au Commerce Gina Raimondo. Sur cette rencontre, OpenAI a répondu à Bloomberg tenir informé le gouvernement sur ses projets et manifesté de l’impatience à « partager plus de détails à une date ultérieure ».

La société a ajouté avoir eu « des discussions productives sur l’augmentation des infrastructures mondiales et des chaînes d’approvisionnement pour les puces, l’énergie et les centres de données, qui sont cruciales pour l’IA et les autres industries qui en dépendent ».