Le référencement naturel occupe une place de plus en plus importante dans les stratégies marketing des marques. Ce levier de croissance permet de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche et d’augmenter son chiffre d’affaires. Les 19 et 20 mars 2024, Semji organise la 8e édition du SEO Square. Un événement majeur dans le monde du marketing qui réunit près de 5 000 professionnels du secteur. Durant 2 jours, venez vous inspirer et découvrir des astuces actionnables et novatrices pour développer la visibilité de votre marque.

SEO Square : l’événement SEO et marketing à ne pas rater en 2024

Au cours de cet événement, les experts les plus brillants dans leur domaine seront présents. Semji s’est justement associé à des spécialistes reconnus du secteur : Ahrefs, SEMJuice, Hubspot, SimilarWeb, ContentSquare, AB Tasty, Botify et iProspect. Des acteurs que vous connaissez certainement déjà. Vous aurez l’occasion de les rencontrer sur le SEO Square.

Cet événement 100 % en ligne et gratuit est ponctué de conférences et de retours d’expériences.

En participant, vous découvrirez des tactiques marketing qui peuvent être actionnées dès maintenant dans votre entreprise. Vous repartirez aussi avec des idées concrètes pour développer votre business et atteindre le meilleur ROI possible. S’il y a bien deux leviers qui permettent de gagner en performance aujourd’hui, ce sont le SEO et le content marketing. Les professionnels du marketing qui usent de ces stratégies ont un point commun : ils souhaitent prioriser les actions les plus rentables.

La crème du SEO

Cette année, il y aura encore des speakers de haut vol. La crème du SEO. Vous pourrez notamment écouter Myriam Mettouchi, CEO & Consultante en Digital chez Kick Funnel, Léo Poitevin, Consultant SEO indépendant, Nicolas Mercatili, Co-fondateur et gérant de SEMJuice, Alix Romatet, Senior Marketing Manager chez SimilarWeb, Marie Jehanne, Inbound Content Manager SEO chez Contentsquare ou encore Virgile Quenum, Head of SEO chez iProspect. En somme, des pointures qui connaissent les rouages du référencement naturel et qui vous livreront leurs secrets.

Mais avant d’atteindre ce niveau, ils ont aussi rencontré des problématiques. Certainement les mêmes que les participants. Ce sera justement le bon moment pour débloquer des opportunités et partager les tactiques les plus efficaces et les plus rentables. Mais pour mener à bien votre feuille de route marketing, il est indispensable d’être à jour sur les dernières tendances. Et autant dire que cela peut vite devenir complexe avec toutes les innovations annoncées pour 2024.

On peut parler de Google SGE, de l’actualité de l’IA ou encore des évolutions sur la rédaction de contenus avec le Fact Checking. Autant dire que l’année qui vient de démarrer va bousculer les habitudes des marketeurs. Alors autant bien s’y préparer grâce au SEO Square !

