Le monde du marketing en ligne est compétitif, être bien positionné dans les résultats de recherche de Google est crucial pour attirer un public qualifié. Essayer de se hisser au-dessus de la page de résultats n’est pas toujours une tâche facile, et déléguer peut coûter cher. Voici une alternative peu coûteuse et efficace pour atteindre vos objectifs SEO !

PROFITER DE WEBSITE AUDITOR À -84%

Un audit de votre site et de vos concurrents

Avec Website Auditor, vous pouvez auditer le contenu de votre site complet ou page par page, et recevoir des instructions étape par étape pour l’optimiser. En évaluant votre site, vous pourrez résoudre les problèmes techniques qui affectent votre classement, comme des liens brisés ou des contenus dupliqués. Il vous suffit de copier-coller votre URL sur la plateforme et WebSite Auditor se charge de tout inspecter, des images aux codes. Il est possible de modifier chaque lien directement en interne et d’exporter vos modifications sous forme de liste pour vos développeurs.

Pour avoir une vue d’ensemble et prendre du recul sur votre site, vous pouvez utiliser l’outil de visualisation : c’est une map qui représente la structure interne de votre site ainsi que les liens entre chaque page.

L’outil comparera également votre site avec celui de vos concurrents les plus proches pour comprendre leurs stratégies.

-84% sur WebSite Auditor

Adoptez dès maintenant du contenu plus “SEO-friendly” et bénéficiez d’une réduction de -84% sur WebSite Auditor et d’un accès à vie pour 49$. À noter que la version Java 8 ou une version ultérieure est requise pour télécharger l’outil avec succès.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.