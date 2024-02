Sonio, start-up française spécialisée dans la santé prénatale, annonce un « partenariat stratégique » avec Pediatrix, principal prestataire de soins de santé spécialisés pour les femmes, les enfants et les nourrissons outre-Atlantique. Sa solution, basée sur le cloud et alimentée par l’intelligence artificielle (IA), va être déployée dans plus de ...

Sonio, start-up française spécialisée dans la santé prénatale, annonce un « partenariat stratégique » avec Pediatrix, principal prestataire de soins de santé spécialisés pour les femmes, les enfants et les nourrissons outre-Atlantique. Sa solution, basée sur le cloud et alimentée par l’intelligence artificielle (IA), va être déployée dans plus de cent cliniques à travers le pays.

Permettre au praticien de réaliser un examen plus précis

Fondée en 2020 en collaboration avec l’hôpital Necker-Enfants malades et l’école polytechnique, Sonio franchit une étape cruciale en s’alliant avec Pediatrix. « C’est le plus grand regroupement hospitalier qui existe aux États-Unis. Ils ont toujours été un moteur d’innovation et un influenceur pour le marché américain, » indique à Siècle Digital Dagmar Nuber, co-fondatrice de Sonio et chargée du développement business.

La solution Sonio Detect a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) cet été, ouvrant la voie à un déploiement aux États-Unis. Soutenue par l’IA, elle s’intègre directement dans le flux de travail des praticiens afin d’améliorer leur diagnostic et détecter d’éventuelles anomalies prénatales.

Lors des échographies pendant la grossesse, le système « analyse l’image ou la coupe selon les critères de qualité recommandés par les instances de santé des différents pays, » détaille Dagmar Nuber. Il va ensuite indiquer au praticien si une image présente un élément inhabituel, qui peut être causé par une coupe mal réalisée ou la présence d’une anomalie. « Cela l’aide à s’assurer de la qualité et de la complétude de son examen, » poursuit-elle.

L’IA se concentre notamment sur les anomalies du crâne et du cœur. « C’est un outil qui aide les échographistes à être plus vigilants pour ne pas passer au travers d’une malformation, » résume la dirigeante. Actuellement, seulement 50 % des anomalies visibles en prénatal sont détectées lors des échographies, note la start-up dans un communiqué. Un diagnostic précoce permet non seulement de traiter en avance d’éventuelles pathologies, mais aussi de préparer les parents à de possibles complications.

Un partenariat déterminant pour l’avenir de Sonio

Sonio a fait le choix des États-Unis avant toute autre destination. Un marché idéal pour son offre, de par sa taille. En s’associant avec Pediatrix, la start-up franchit un cap « extraordinaire », confie Dagmar Nuber. Le géant de la santé est présent dans 38 États américains, et partenaire de plus de 780 hôpitaux. « C’est une entreprise qui a beaucoup d’influence sur le reste du marché, » précise-t-elle.

Cette collaboration est « susceptible de changer la vie de millions de parents et d’enfants, ainsi que de milliers d’échographistes, de médecins spécialisés en médecine fœtale et d’équipes informatiques cliniques, » estime Cécile Brosset, co-fondatrice et PDG de Sonio.

Après l’analyse des images, la medtech souhaite être en mesure de détecter les malformations et de les mentionner. Sonio étudie également d’autres marchés en dehors des États-Unis, avec un possible lancement en Europe et d’autres pays anglophones dès cette année.