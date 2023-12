Photographie : Hyperloop One.

Hyperloop One, dont l’objectif était de relier l’Europe et la Chine avec des capsules magnétiques circulant à la vitesse d’un avion, jette l’éponge. Autrefois soutenue par Richard Branson, elle n’a jamais réussi à mettre au point la technologie.

Un concept popularisé par Elon Musk

Le concept a été premièrement décrit en 2013 par Elon Musk dans un livre blanc. Depuis, plusieurs start-up ont vu le jour avec le but de développer leur hyperloop, un moyen de transport sous la forme de capsules voyageant à vitesse grand V dans des tubes métalliques sur de longues distances. Hyperloop One est l’une d’entre elles.

Fondée en 2014, Hyperloop One a depuis levé plus de 450 millions de dollars. Elle était notamment soutenue par Virgin du milliardaire Richard Branson, qui a finalement décidé de se retirer du projet l’année dernière. À l’époque, la direction faisait savoir qu’elle souhaitait se concentrer sur le transport de marchandises, en délaissant celui de passagers humains.

Selon Bloomberg, l’entreprise a déjà remercié la plupart de ses employés et tente de vendre ses actifs restants. Au début de 2022, elle comptait plus de 200 personnes dans ses rangs. Hyperloop One a fermé son bureau de Los Angeles, tandis que ses derniers salariés seront officiellement licenciés le 31 décembre. La propriété intellectuelle détenue par la firme sera transférée à DP World, le conglomérat basé à Dubaï qui détient une part majoritaire dans la firme depuis 2016.

La réputation d’Hyperloop One a été entachée par plusieurs scandales, notamment des affaires de harcèlement sexuel et de fraude dans lesquelles ont été impliqués certains dirigeants et investisseurs. Par ailleurs, la start-up n’a jamais remporté de contrat pour la construction d’un hyperloop fonctionnel.

Quelques start-up subsistent

Si cet échec traduit la difficulté de développer ce moyen de transport, il existe encore des entreprises investies dans un tel projet. Plusieurs d’entre elles sont à divers stades de construction de prototypes, à l’instar de Hardt Hyperloop, ou encore de Hyperloop Transportation Technologies. Cette dernière travaille actuellement sur un projet d’hyperloop en Italie.

Pour sa part, Elon Musk a également investi dans la technologie au travers de The Boring Company, qui a déjà construit des tunnels sous la ville de Las Vegas.