Ces dernières semaines, DocuSign, entreprise américaine spécialisée dans la signature électronique, aurait fait appel à plusieurs conseillers afin de l’accompagner dans une vente. Pour l’heure, les discussions seraient à un stade préliminaire, et s’inscriraient dans un contexte compliqué pour la société.

Une croissance en dents de scie pour DocuSign

Pour l’heure, aucune information n’a été fournie autour des potentiels acteurs intéressés pour acquérir DocuSign. Néanmoins, à l’annonce d’une éventuelle cession, les actions du groupe ont bondi de 15 % pour atteindre 64,76 dollars au plus haut de la journée du 15 décembre, soit sa hausse la plus significative de l’année.

Durant la pandémie de Covid-19, DocuSign a connu une période faste, voyant son action grimper en flèche. Les sociétés devant davantage travailler à l’aide de documents numériques au vu du nombre croissant de salariés et de clients en télétravail, la signature électronique s’est démocratisée entre 2020 et 2021. En septembre 2022, à l’occasion de l’arrivée d’Allan Thygesen en tant que PDG de l’entreprise, DocuSign dévoilait des résultats très satisfaisants, impulsés par l’ouverture de ses nouveaux bureaux en Italie et en Espagne. Son chiffre d’affaires s’élevait à 2,5 milliards de dollars, pour un résultat net de 622 millions de dollars.

Néanmoins, les trois trimestres qui ont suivi n’ont pas été de bon augure pour l’entreprise. Elle a perdu près de deux tiers de sa valeur, durement touchée par la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt. Aussi, l’entreprise a dû composer avec l’arrivée de nouveaux concurrents comme Adobe ou Dropbox qui ont proposé chacun, leur offre de signature électronique.

Afin de soutenir ses objectifs de croissance, DocuSign avait été obligée de mettre en place un plan de licenciement au début de l’année 2023. L’entreprise s’était alors séparée de 10 % de ses effectifs, soit 700 employés. En parallèle, la société annonçait le départ de Cynthia Gaylor après avoir été directrice financière du groupe pendant trois ans. Cette dernière n’avait pas hésité à alerter les investisseurs quant à la baisse de la valeur de leurs actions. Une déclaration qui n’a pas plu à la Bourse, puisque le titre de DocuSign avait dégringolé de 22 %.

Néanmoins, grâce à son plan de restructuration qui s’est finalisé à la fin du deuxième trimestre, la firme a signé un troisième trimestre de meilleure facture, voyant le prix de ses actions légèrement remonter. Des résultats encourageants, certes, mais pas au point de ne plus envisager une vente à une société de capital-investissement ou à une grande société de logiciels, selon les informations du Wall Street Journal.