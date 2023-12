La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt définitif, le 14 décembre, dans une affaire opposant la Commission européenne à Amazon et le Luxembourg. La plus haute juridiction de l’UE a annulé une amende de 250 millions d’euros adressés à l’entreprise, accusée en 2017 d’avoir bénéficié d’une aide d’État jugée illégale.

« La Cour limite considérablement ce que nous pouvons faire pour nous assurer que les entreprises paient leur juste part d’impôts » s’est immédiatement désolé Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, lors d’une table ronde à l’intitulé opportun, « Vers une prospérité partagée ».

My reaction on #ECJ judgment on @Amazon today 👇#TaxJustice pic.twitter.com/xthtuytbfb

— Margrethe Vestager (@vestager) December 14, 2023