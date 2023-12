TikTok a trouvé un moyen d’outrepasser la réglementation indonésienne ciblant TikTok Shop. Sa maison mère, ByteDance, a accepté d’investir 1, 5 milliard de dollars dans une unité de l’entreprise locale ...

TikTok a trouvé un moyen d’outrepasser la réglementation indonésienne ciblant TikTok Shop. Sa maison mère, ByteDance, a accepté d’investir 1,5 milliard de dollars dans une unité de l’entreprise locale GoTo. Cette dernière gérera les fonctions de shopping de l’application dans le pays.

Une transaction finalisée dès le début de l’année prochaine

TikTok Shop a été lancé en 2021 en Indonésie, pays identifié comme stratégique pour l’entreprise, de par sa nombreuse et jeune population. Le service, qui a rencontré un important succès, a toutefois été visé par une nouvelle réglementation introduite par le gouvernement en septembre. Le texte force l’entreprise à séparer ses activités de commerce en ligne de son réseau social principal.

L’accord établi par TikTok avec GoTo va lui permettre de se conformer à ces mesures. Tout d’abord, Tokopedia, la branche d’e-commerce du géant indonésien, versera 340 millions de dollars pour acquérir les activités de TikTok Shop dans le pays d’Asie du Sud-Est. TikTok rachètera ensuite sa participation majoritaire dans l’entité combinée, la transaction devant être finalisée au cours du premier trimestre 2024.

De cette manière, les utilisateurs indonésiens de TikTok pourront à nouveau faire des achats et les régler sans quitter l’application. En effet, le service de shopping appartient désormais à une entité distincte, une condition requise par la législation.

Une nouvelle stratégie assumée pour TikTok ?

Si GoTo abandonne ses ambitions dans le secteur de l’e-commerce à travers cette opération, la société va pouvoir capitaliser sur les 125 millions d’utilisateurs de TikTok dans le pays pour stimuler ses opérations logistiques.

« Non seulement Tokopedia dispose d’une large base de marchands locaux et de solides atouts en matière de logistique et de paiements que TikTok peut exploiter, mais l’entreprise entretient également des liens étroits avec les régulateurs indonésiens et les autres parties prenantes du gouvernement, ce qui faisait défaut à TikTok dans le pays », commente Simon Torring, cofondateur de Cube Asia, une plateforme de recherche sur le commerce électronique, dans un entretien accordé à The Financial Times.

Selon les analystes, le rachat d’une entreprise locale par TikTok pourrait servir de modèle pour surmonter les obstacles réglementaires sur d’autres marchés, la société faisant l’objet de préoccupations dans différents pays. La Malaisie et le Vietnam ont également menacé d’imposer des règles pour freiner l’application.

TikTok Shop est la fonctionnalité qui connaît la croissance la plus rapide pour ByteDance. Le service a également été lancé aux États-Unis plus tôt cette année.