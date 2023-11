Un consortium de sociétés d’investissement incluant les entités américaines Blackstone, General Atlantic, et TCV, accompagnées du britannique Permira, a annoncé ce mercredi son intention d’acquérir Adevinta. L’occasion pour Leboncoin, le ...

Un consortium de sociétés d’investissement incluant les entités américaines Blackstone, General Atlantic, et TCV, accompagnées du britannique Permira, a annoncé ce mercredi son intention d’acquérir Adevinta. L’occasion pour Leboncoin, le site web français de petites annonces appartenant au groupe norvégien, de faire son arrivée dans d’autres pays européens.

De nouveaux actionnaires pour donner un nouvel élan à Adevinta

Après négociations, Adevinta a accepté de céder ses actions au prix de 9,80 euros l’unité. Jusqu’à aujourd’hui, le groupe était détenu à 72,3 % par trois actionnaires : eBay à 33 %, le norvégien Schibsted à 28,1 %, ainsi que Permira à 11,2 %. Afin d’obtenir l’accord de l’actionnaire principal du groupe, à savoir eBay, les fonds d’investissement ont accepté de lui verser 2,2 milliards d’euros en liquidités tout en lui proposant une participation de 20 % dans la holding qui détiendra la société norvégienne.

Lorsque l’accord sera conclu, Permira, Blackstone, et leurs co-investisseurs auront la possibilité d’acheter auprès d’eBay, des actions supplémentaires. Si cela venait à se mettre en place, eBay pourrait conserver, au pire des cas, 9,99 % du capital de l’entreprise. L’autre actionnaire du groupe, le norvégien Schibsted, n’a pas donné d’information quant à l’accord qu’il a passé avec les racheteurs. Néanmoins, l’opération aurait été soutenue par les deux actionnaires principaux dès le mois de septembre.

La transaction permettra à Adevinta d’être valorisé à 12,1 milliards d’euros. Les actionnaires minoritaires pourront également obtenir des liquidités, de nouvelles actions, ou un mélange des deux. La firme norvégienne possède de nombreuses entités à travers toute l’Europe et même à l’international, dont eBay Classifieds Group, le service de petites annonces de la société éponyme, ainsi que son équivalent français Leboncoin.

Ce dernier reste l’actif le plus rentable de l’entreprise, réalisant près de 30 % de son chiffre d’affaires et 35 % de sa marge. Il est le deuxième site d’e-commerce le plus visité de l’hexagone, juste derrière Amazon avec 27,8 millions de visiteurs uniques mensuels au troisième trimestre 2023. Adevinta veut se servir de ce succès et de l’arrivée de ces nouveautés investisseurs pour se concentrer sur six pays européens : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.

D’ici la fin de l’année prochaine, une plateforme commune à l’Allemagne et la France devrait voir le jour. Elle permettra de fusionner les annonces des sites propres aux deux pays, sans forcément en modifier les marques pour le moment. Les années suivantes, cette plateforme accueillera les annonces italiennes, espagnoles, belges et hollandaises, permettant aux utilisateurs des six pays d’avoir accès à une offre d’annonces plus conséquente. Selon ses estimations, Adevinta attirerait 120 millions de visiteurs européens mensuels, ainsi qu’un million de clients professionnels, lui permettant à terme d’accroître ses revenus publicitaires grâce aux annonceurs.