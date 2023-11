2023 touche à sa fin. Pour les marketeurs, c’est le sprint final : il faut réussir à tirer parti des fortes périodes d’achat à venir pour finir l’année sur une bonne note, tout en affûtant leurs stratégies digitales pour 2024. Deux enjeux clés qu’adresse Ad4Screen dans son dernier livre blanc. L’agence média et marketing 100 % Cross-Device vous partage ses précieux conseils pour accroître vos résultats sur la fin d’année et débuter 2024 du bon pied.

Les clés pour booster votre chiffre d’affaires sur la fin d’année

Pour les marques, la fin d’année est une opportunité inestimable pour maximiser l’impact de leurs stratégies et booster leur chiffre d’affaires. Il faut dire que les occasions commerciales ne manquent pas : Black Friday, Cyber Monday, Noël… Pour réaliser leurs achats, les consommateurs se tournent de plus en plus vers le mobile. Comme le révèle le livre blanc, 92% des utilisateurs accèdent à internet via leur téléphone. Depuis début 2023, 101 milliards de dépenses ont été réalisées sur les stores d’applications autour du globe. Un chiffre qui devrait continuer de croître au fil des années.

Dans un tel contexte, toutes les marques cherchent à améliorer leurs stratégies d’app marketing pour accroître leurs ventes. Cela demande d’optimiser une multitude de pans : ergonomie de l’application, personnalisation, expérience utilisateur… Autant de points sur lesquels revient Ad4Screen dans son guide exhaustif. L’agence vous partage une large palette de recommandations pour vous aider à exploiter toutes les opportunités que vous réserve la fin d’année.

Il est par exemple recommandé d’utiliser les pushs pour informer vos utilisateurs de vos offres. Cela permet non seulement de leur rappeler votre présence, mais également de les inciter à acheter à nouveau sur votre app. Vous pouvez réaliser des A/B tests pour identifier les meilleurs moments pour envoyer vos notifications.

Il ne s’agit que d’un des nombreux leviers évoqués par Ad4Screen. Le retargeting, le drive to store ou encore l’user-generated content sont quelques-unes des autres stratégies éprouvées à découvrir dans ce livre blanc. Chacune d’entre elles est accompagnée d’exemples de réussite sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour construire vos propres plans d’action de fin d’année. Des approches pour modéliser vos budgets vous sont même partagées. Autant dire que toutes les clés vous sont offertes pour que vous puissiez finir 2023 en beauté.

Les tendances à suivre pour démarrer 2024 du bon pied

Assurer la réussite de votre stratégie digitale sur le long terme demande de la préparation et de l’anticipation. Il faut s’intéresser aux évolutions marketing et aux tendances émergentes. Conscients de cet enjeu, les experts d’Ad4Screen décryptent chacune d’entre elles dans leur livre blanc.

Parmi celles-ci, la télévision non linéaire. Il s’agit d’un ensemble de technologies publicitaires permettant de montrer plusieurs annonces à des segments d’auditoire différents qui regardent la même émission en même temps. Pour les marketeurs, c’est l’occasion de déployer des campagnes hautement ciblées et personnalisées. Celles-ci sont d’ailleurs plus tolérées par les consommateurs : 86 % d’entre eux déclarent être prêts à visionner des publicités sur leur télévision connectée si elles sont pertinentes ou divertissantes pour eux.

2024 vous réserve de nombreuses opportunités supplémentaires. Ad4Screen vous dévoile chacune d’entre elles dans ce livre blanc et vous explique comment en tirer le meilleur parti.

Entre les chiffres clés de l’année, les astuces pour maximiser son chiffre d’affaires et les tendances à suivre en 2024, ce guide se révèle être un incontournable pour accélérer la croissance de votre marque. Téléchargez-le dès maintenant pour découvrir tous les exemples et conseils des spécialistes d’Ad4Screen.