BusinessEurope a annoncé le 8 novembre un voyage en Chine de ses membres, au ministère du Commerce, pour évoquer les « Défis actuels pour le commerce et les flux d’investissement entre l’UE et la Chine ». Le principal est le flou de la réglementation sur les données et la menace qu’elle ferait peser sur les entreprises étrangères.

« La Chine est, avec les États-Unis, notre principal partenaire commercial » a déclaré au Financial Times Luisa Santos, directrice générale de BusinessEurope en marge du voyage, avant d’ajouter « Dans le même temps, notre relation est confrontée à de nombreux défis ».

BusinessEurope se définit comme « La plus grande organisation représentant les entreprises européennes de toutes tailles et de tous secteurs ». Au cours de ce voyage, Luisa Santos s’est fait l’écho d’une inquiétude largement partagée sur le vieux continent et ailleurs. Outre la situation géopolitique, la lenteur pour obtenir des visas ou le statut contesté de pays en voie de développement, c’est la gestion des données qui a été mise en avant.

BusinessEurope mission to #China starts in the Ministry of Trade @MOFCOM_China to discuss:

🔄 current challenges to #EUChina trade and #investment flows

🌐 geopolitical risks and their impact on supply chains

📈 how to improve business environment for European companies pic.twitter.com/u2zOfMcN0U

