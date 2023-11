L’année 2024 approche à grands pas et, avec celle-ci, une large palette d’événements : journées internationales, festivals, soldes… Pour préparer leurs campagnes marketing, les marques doivent anticiper ces dates clés, durant lesquelles elles peuvent prendre la parole de manière contextuelle et créative. Cela demande une visibilité complète sur les temps forts de l’année, qu’offre justement le marronnier de Qualifio.

La plateforme, véritable référence dans la collecte des données first-party et zero-party grâce à des campagnes marketing interactives, vous propose de télécharger gratuitement ce document exhaustif qui rassemble toutes les dates sur lesquelles se positionner en 2024. Découvrez dès maintenant les opportunités qui vous attendent !

Un document essentiel pour planifier vos prochaines campagnes

Chaque année, la sortie du calendrier marketing de Qualifio est un événement pour les experts du digital. L’édition précédente a été téléchargée par plus de 9 000 professionnels exerçant au sein de grandes entreprises européennes.

En jetant un coup d’œil à ce marronnier, on comprend vite les raisons de son succès. Très complet, il regroupe toutes les dates phares sur lesquelles capitaliser pour vos prochaines campagnes. Cette année, ce sont plus de 370 événements qui sont répertoriés ! Des Golden Globes à Roland Garros en passant par la journée mondiale du sandwich, les occasions pour engager vos communautés de façon originale et pertinente ne manqueront pas. Pour que vous ne manquiez pas les plus importantes, Qualifio vous propose un top 5 des événements clés pour chaque mois.

Reste encore à trouver l’inspiration, et c’est souvent là que ça se complique. Quels sont les contenus à créer ? Comment se démarquer ? Pour vous aider à trouver un souffle créateur, Qualifio a pensé à tout. Pour chaque mois, la plateforme vous fournit des idées de campagnes desquelles vous inspirer pour vos prochaines actions. Le bloc-notes du calendrier est très utile pour écrire celles qui vous semblent les plus intéressantes, ainsi que vos propres idées.

Une année 2024 riche en événements !

Le calendrier 2024 infuse de journées mondiales et internationales, d’événements culturels et sportifs pour interagir avec votre audience et renforcer votre présence en ligne. Faisons un tour d’horizon de quelques-unes d’entre elles.

Mi-janvier se tiendra la journée internationale de la cuisine italienne. C’est l’occasion d’interroger vos clients sur leurs plats préférés de cette riche gastronomie, mais aussi créer un espace depuis lequel ils peuvent partager leurs recettes et voter pour leurs favoris.

En février, place à la Saint-Valentin. Vous devez redoubler d’efforts pour créer des campagnes qui feront chavirer les cœurs de vos prospects. Plus belles déclarations d’amour, idées de cadeaux, promotions… De multiples dispositifs peuvent être mis en place.

Le mois de mars pointe ensuite le bout de son nez avec la journée internationale du droit des femmes. Il s’agit d’un moment majeur pour faire le point sur le statut des femmes dans le monde et engager la conversation avec votre audience à ce propos.

S’ensuit alors le mois d’avril avec Pâques et Coachella, puis le mois de mai avec la fête des mères et Roland Garros. L’été s’installe quelques semaines plus tard, accompagné de plusieurs événements culturels et sportifs. Parmi eux, la fête de la musique et le Tour de France. Les amoureux de nos amis à quatre pattes peuvent célébrer les corgis le 4 juin.

Pour les gourmands, la journée du chocolat est un événement à ne pas manquer. La journée internationale de la frite belge, qui a lieu le 1ᵉʳ août, est également une occasion de créer des contenus appétissants et captivants.

L’automne fait alors son grand retour avec la rentrée scolaire. Le mois d’octobre arrive ensuite rapidement. Avec elle, la journée mondiale du sourire, mais aussi Halloween. C’est le moment de ressortir les costumes et de se creuser les méninges pour créer des campagnes à la fois terrifiantes et mémorables !

La fin de l’année arrive rapidement, marquée par le Movember, la journée internationale des étudiants et le Black Friday. C’est ensuite l’heure d’enfiler le pire haut de sa garde-robe pour la journée internationale du pull moche de Noël. On s’apprête un peu plus pour les derniers événements de 2024, à savoir Noël et le jour de l’an. Des contenus qui réchauffent le cœur de vos clients sont de rigueur.

Vous l’aurez compris, les temps forts ne manqueront pas. Le marronnier de Qualifio est un outil indispensable pour tirer parti de chacun d’entre eux. Il vous aidera indéniablement à aligner vos objectifs sur ces événements, mais aussi à créer des campagnes captivantes et adaptées. N’oubliez pas de le télécharger !