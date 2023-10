Le visage de l’e-commerce change au gré des nouvelles technologies et des nouvelles envies des consommateurs. Pour rester dans la course, les e-commerçants doivent développer une stratégie de marketing digital robuste, permettant d’accroître leur visibilité, d’améliorer leur taux de conversion et de séduire plus de clients. Les webinars sont des ressources idéales pour répondre à ces défis de taille. Cette semaine, nous vous proposons quatre webconférences en replay pour anticiper les transformations du secteur et renforcer vos actions en 2024.

Un webinar pour connaître les 10 cas pratiques de l’IA dans l’e-commerce

Sujet : Les deux experts réalisent un tour d’horizon des champs d’application de l’IA dans le monde de l’e-commerce : de la création de contenus en passant par l’amélioration de la gestion client et l’optimisation du catalogue produit.

Une webconférence pour s’emparer des grandes tendances e-commerce

Sujet : Bloomreach revient sur les grandes dynamiques de l’e-commerce et les nouvelles habitudes d’achat des consommateurs. Objectif : réussir à faire la différence durant les derniers mois de l’année 2023, mais aussi en 2024 !

Un webinaire pour optimiser la gestion de son site et booster son ROI

Sujet : Découvrez comment tirer parti des données de votre site pour améliorer votre expérience client et donner une nouvelle impulsion à votre retour sur investissement (ROI). De nombreux exemples sont fournis pour vous montrer qu’il n’est pas toujours indispensable d’avoir un grand nombre de pages de texte pour accroître son trafic.

Un événement pour développer des expériences client marquantes en ligne

Sujet : Ibexa vous partage ses secrets pour créer une expérience client personnalisée et mémorable sur tous les points de contact digitaux. Une étape indispensable pour séduire et fidéliser plus d’acheteurs.

