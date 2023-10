La menace croissante des cyberattaques devient de plus en plus préoccupante pour les entreprises. Selon les données de Check Point Research, elles ont augmenté de 38 % entre 2021 et 2022 à l’échelle mondiale.

Pour les organisations touchées, l’impact est considérable : 59 000 euros par attaque réussie, souligne une étude d’Asterès. S’ajoutent à cela d’autres conséquences majeures, comme le vol de données sensibles et la dépréciation de la valeur de la marque.

Du grand groupe à la PME en passant par la start-up, personne n’est à l’abri. Pour se prémunir contre les attaques, bon nombre d’entre elles se sont tournées vers l’expert en la matière : Onlynnov le courtier en assurance des entreprises innovantes et des French Tech. Sa proposition ? Une assurance cyber-risques simple, complète et flexible pour faire bouclier aux cybermenaces qui pèsent sur les épaules des sociétés.

Une assurance digitale qui promet une sécurité numérique maximale

Onlynnov s’est donné une mission : vous aider à protéger vos services informatiques rapidement et facilement. Pour cela, le courtier a lancé, en 2020, : l’assurance Cyber-risque, pour couvrir les cybermenaces, et l’assurance combinée Cyber-risque + Responsabilité Civile Professionnelle, pour une protection complète.

L’assurance Cyber-risque permet non seulement d’indemniser les dommages causés à vos clients ou tout autre tiers en cas de faille de sécurité informatique, mais également de prendre en charge vos propres préjudices en cas d’atteintes à la technologie et aux communications. Cela peut être une extorsion cybernétique, une interruption d’activité ou encore de la fraude en ligne. Peu importe le cas de figure, vous êtes couverts aux quatre coins du globe. Il s’agit donc d’une proposition ultra-complète, unique sur le marché de l’assurance.

Parce qu’une cyber-attaque peut s’avérer très coûteuse, cette précieuse assurance vous certifie une protection financière allant jusqu’à 5 millions d’euros de garanties. C’est une véritable armure pour les entreprises, et particulièrement pour les PME, TPE et start-up à la trésorerie plus limitée.

Tout est mis en œuvre pour que vous puissiez développer votre activité sereinement et protéger vos services informatiques coûte que coûte. Pour vous aider dans cette mission, les équipes d’assistance sont disponibles en continu. Profitez d’un service d’assistance informatique et d’un expert pour vous aider, 24h/24h et 7j/7.

Une expérience d’assurance avec simplicité et rapidité garanties

La recherche d’assurance peut vite donner le tournis. Il faut maîtriser une myriade de termes pour comprendre l’offre proposée, passer des heures à comparer les offres et identifier tous les critères qui entrent en jeu pour comprendre, réellement, ce à quoi on souscrit. Conscient que l’expérience peut s’avérer complexe et décourageante, Onlynnov a misé sur la simplicité.

Grâce à son expertise et son appel d’offres auprès des assureurs les plus performants, le courtier vous propose de souscrire au contrat le plus adapté à votre entreprise en seulement trois étapes. Le tout, en toute simplicité et sécurité.

Après avoir rempli trois questions rapides sur votre organisation, un tarif vous est affiché. Le puissant algorithme d’Onlynnov vous propose alors des conseils personnalisés élaborés par ses experts pour vous aider à prendre la bonne décision. Votre devis est ensuite accessible presque instantanément. Il ne vous reste plus qu’à payer et à signer votre contrat pour recevoir votre attestation par e-mail. Vous êtes immédiatement protégé ! Autant dire que le processus est un véritable jeu d’enfant.

Il en est de même pour la gestion de votre contrat. À partir de votre espace personnel, quelques clics suffisent pour réaliser vos démarches : téléchargement de vos attestations et de vos factures, envoi de document, déclaration d’un sinistre et suivi de son évolution, demande de devis… Tout est centralisé pour vous simplifier votre quotidien et vous offrir une plus grande autonomie.

Une offre flexible et accessible à tous

Pour protéger vos services numériques, Onlynnov vous propose plusieurs options. L’avantage ? Leur coût s’adapte systématiquement en fonction de votre chiffre d’affaires et de votre activité. Il y a donc forcément une assurance adaptée à votre budget, garantissant toutes une couverture alignée sur vos besoins.

Parmi les trois offres disponibles :

L’assurance cyber-risques , idéale pour vous protéger en cas de dommages subis suite à une cyber-attaque : perte d’exploitation, rançon, frais de remise en service, frais de communication… Cela, à partir de seulement 29 euros par mois ;

, idéale pour vous protéger en cas de dommages subis suite à une cyber-attaque : perte d’exploitation, rançon, frais de remise en service, frais de communication… Cela, à partir de seulement 29 euros par mois ; L’assurance RC Pro , qui vous couvre en cas de dommages causés à des tiers, par exemple à cause de vos produits, vos salariés ou vos services. Elle est accessible au prix compétitif de 34 euros par mois ;

, qui vous couvre en cas de dommages causés à des tiers, par exemple à cause de vos produits, vos salariés ou vos services. Elle est accessible au prix compétitif de 34 euros par mois ; L’assurance RC Pro + cyber-risques combinée. Elle vous assure à la fois en cas de préjudices causés à des tiers et de dommages subis par vous à la suite d’une cyber-attaque. Il s’agit de l’offre la plus complète pour votre activité, qui couvre tous les risques sans exclusion. Côté tarif, elle est accessible dès 94 euros par mois ce qui est très compétitif pour une telle qualité de garanties. Découvrez dès maintenant ce contrat ultra complet.

Une question demeure toutefois : qu’en est-il des frais administratifs ? Généralement, le coût est assez important lorsqu’on souscrit à une assurance. Le processus de souscription étant automatisé, ce fameux montant est particulièrement bas avec Onlynnov. Aucune inquiétude à avoir, donc.

Face au risque cyber grandissant, une assurance cyber n’est plus une option, mais une nécessité. Avec son offre exhaustive, simple et flexible, Onlynnov compte bien vous aider à protéger votre système informatique, peu importe votre secteur d’activité et votre chiffre d’affaires. Découvrez ce bouclier vital pour toute entreprise technologique qui souhaite poursuivre paisiblement son développement.