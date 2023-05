La compagnie d’assurance basée à Hong Kong, HSBC Life, a investi 20 millions de dollars dans l’intelligence artificielle (IA) pour moderniser sa technologie et introduire de nouveaux services d’assurance médicale. ...

La compagnie d’assurance basée à Hong Kong, HSBC Life, a investi 20 millions de dollars dans l’intelligence artificielle (IA) pour moderniser sa technologie et introduire de nouveaux services d’assurance médicale. Une manœuvre qui porte ses fruits, avec des résultats très prometteurs.

HSBC Life mise gros sur Hong Kong

Depuis 2022, HSBC Life se concentre sur l’expansion de ses capacités pour offrir de meilleures assurances santé, la pandémie ayant mis en lumière la nécessité de mesures et d’offres qui protègent les citoyens en cas de besoin médical. Grâce à l’IA, la firme a permis la réduction drastique du délai nécessaire pour le remboursement des demandes d’assurance médicale en ligne. Ce processus pouvait prendre cinq jours, il est désormais réalisé en cinq minutes seulement.

En parallèle de ses efforts dans l’IA, HSBC Life, ainsi que l’unité de gestion de patrimoine de HSBC, ont ouvert deux centres paramédicaux dans la métropole afin de répondre aux besoins de leurs clients. Le PDG de la firme à Hong Kong, Edward Moncreiffe, a indiqué qu’un troisième centre serait ouvert dans le courant de l’année.

HSBC Life a également mis en place Care+, un réseau de 3 000 médecins et cliniques à Hong Kong et Macao, afin de fournir des services médicaux gratuits à ses assurés. Si le groupe investit tant à Hong Kong, c’est en partie car la population du territoire est vieillissante. Selon les estimations du gouvernement, 3 millions de personnes souffriront de diverses maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiaques en 2039, contre 2,2 millions aujourd’hui. La population âgée de Hong Kong doublera également pour atteindre 2,44 millions de personnes en 2038, selon un rapport de 2019.

Les clients chinois de plus en plus nombreux

Les assurances proposées par le groupe dans la ville attirent particulièrement les clients originaires de Chine continentale. John Zhu Yat-ping, économiste en chef de Swiss Re Institute Asia, explique au South China Morning Post qu’un quart des habitants de la région de la Grande Baie, mégalopole chinoise comprenant 9 villes et 2 régions administratives aux alentours de Hong Kong, préfèrent souscrire une assurance médicale à Hong Kong.

« Cela s’explique par le fait que Hong Kong offre davantage d’options, telles que des hôpitaux et des services médicaux de bonne qualité qu’ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Ils peuvent également bénéficier d’un meilleur traitement, de meilleures chambres d’hôpital, d’un temps d’attente plus court pour les opérations, et certains médicaments sont plus facilement disponibles à Hong Kong qu’en Chine continentale », détaille l’économiste.

L’investissement de 20 millions de dollars de HSBC Life dans l’IA intervient alors que la région connaît un boom de l’assurance, justement causé par l’afflux de clients chinois qui recommencent à dépenser à des niveaux proches de ceux d’avant la pandémie de Covid-19.

La démarche de l’entreprise démontre le potentiel du digital dans le monde de l’assurance, qui permet, entre autres, une expérience client grandement simplifiée avec des délais d’attentes largement moins importants.