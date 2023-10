L’économie numérique de Singapour a contribué à plus de 17 % de son produit intérieur brut en 2022, soit plus que les 13 % enregistrés en 2017, selon un rapport ...

L’économie numérique de Singapour a contribué à plus de 17 % de son produit intérieur brut en 2022, soit plus que les 13 % enregistrés en 2017, selon un rapport de l’Infocomm Media Development Authority (IMDA), le régulateur du secteur des télécommunications de la cité-État. La tendance devrait continuer de s’accélérer au cours des prochaines années.

L’information et les communications en tête

Dans son rapport publié ce vendredi 6 octobre, l’IMDA révèle que la contribution de l’économie numérique au PIB de Singapour a presque doublé pour atteindre 77,5 milliards de dollars en 2022. Le secteur de l’information et des communications est celui qui a connu la plus forte croissance dans la ville au cours de la période 2017-2022. Les jeux vidéo, les services en ligne et le commerce électronique ont été stimulés par une adoption accrue pendant la pandémie de Covid-19, avec une croissance pouvant parfois atteindre 70 %.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’adoption du cloud computing et de l’intelligence artificielle (IA) par les entreprises a participé à cet essor. La valeur ajoutée de la numérisation dans le reste de l’économie est passée de 28,2 milliards de dollars en 2017 à 53,3 milliards de dollars en 2022, principalement grâce aux secteurs de la finance et de l’assurance, du commerce de gros et de l’industrie manufacturière.

Les répercussions sur l’emploi à Singapour

Le taux d’adoption des technologies par les entreprises est passé de 74 % en 2018 à 94 % en 2022. En conséquence, davantage de professionnels du secteur ont été déployés, le nombre d’emplois dans la technologie passant d’environ 155 500 en 2017 à 201 100 en 2022. Ce phénomène a été accentué par le fait que des grandes entreprises américaines comme Meta et Google ont établi leur siège régional dans la ville, contribuant ainsi à faire grimper les salaires en concurrence avec des start-up locales comme Grab.

« Malgré les récents licenciements dans le secteur de la technologie, la demande d’emploi devrait rester stable, à mesure que la numérisation de l’économie s’intensifie », assure l’IMDA. Les salaires dans ce secteur sont nettement supérieurs au salaire médian de Singapour, et l’écart s’est creusé depuis 2017.

« Dans l’ensemble, l’économie numérique de Singapour a connu une forte croissance et ses perspectives à long terme restent positives. Le gouvernement singapourien reste déterminé à développer une économie numérique compétitive et à favoriser une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de la technologie », a commenté l’IMDA.

Pour l’heure, l’agence atteint parfaitement ses objectifs de faire de la cité-État une véritable plaque tournante du secteur technologique mondial.