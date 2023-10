Alors que les consommateurs ont fortement modifié leur comportement d’achat durant la pandémie, ils sont restés attachés à l’un des plus anciens canaux de communication : l’e-mail. Pour séduire et fidéliser davantage d’acheteurs, les marketeurs misent donc, de manière accrue, sur ce levier. Selon une étude Salesforce, le volume mondial d’envoi d’e-mails a d’ailleurs augmenté de 15 % depuis 2021.

L’e-mail est plein de promesses : boost de notoriété, augmentation du nombre de clients, accroissement du taux de conversion… Pour saisir toutes les opportunités qu’il offre, encore faut-il savoir comment s’y prendre.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

C’est justement pour vous aider que Salesforce a conçu ce guide gratuit, qui agrège 50 recommandations éprouvées par ses clients.

Que vous soyez aux prémices de votre stratégie ou que vous cherchiez à en renforcer l’impact, ce livre blanc est un point d’appui essentiel pour créer des e-mails personnalisés et mémorables.

Réussir à nouer une relation de confiance avec son audience

Créer une campagne d’e-mailing est une chose, faire en sorte que les messages soient ouverts par son audience en est une autre. Pour rester en haut de la boîte de réception de ses abonnés et gagner leur confiance, Salesforce a quelques secrets. Le spécialiste du CRM vous déroule un processus clair, constitué de dix étapes.

Pour nouer une relation forte avec vos clients, il convient d’être 100 % transparent dans votre démarche. Avant d’envoyer un message, expliquez-leur ce à quoi ils consentent. Il faut leur demander clairement leur autorisation avant d’envoyer des e-mails promotionnels. Ils doivent être bien informés de la manière dont leurs informations seront utilisées ainsi que la raison, et être sûrs que vous respecterez leurs conditions. N’hésitez pas à préciser à vos abonnés la fréquence à laquelle vous leur enverrez du contenu pour qu’ils estiment si cela leur convient, ou non.

Désinscription, qualité de l’e-mail, authentification des envois… Le livre blanc regorge de conseils de pro pour vous aider à nouer une relation de confiance avec votre audience.

Soigner le design pour un impact maximal

Un coup d’œil suffit à un abonné pour savoir s’il va, oui ou non, lire votre e-mail. D’où l’intérêt de créer des messages lisibles, concis et esthétiquement plaisants. Votre design doit aider votre cible à comprendre rapidement le message que vous souhaitez leur passer. Comme le souligne Salesforce, vous devez ajouter des éléments visuels à vos e-mails pour briser la monotonie du texte. Attention toutefois à ce que les images correspondent bien au message véhiculé et à l’abonné.

Lors de la conception de votre design, n’hésitez pas à diviser votre e-mail en listes et en paragraphes courts pour une meilleure lisibilité. Cela permettra aux consommateurs d’identifier plus rapidement les points importants qui les intéressent et concernent personnellement. Une myriade d’astuces supplémentaires est à découvrir dans ce livre blanc.

En plus de conseils pour créer une relation de confiance et concevoir un design efficace, l’expert vous dévoile également comment :

Définir vos objectifs et les mesurer ;

Apporter un contenu pertinent ;

Nourrir la relation sur le long terme.

Bien plus qu’un simple livre blanc, le document est une ressource indispensable dans la conception d’une stratégie d’e-mail marketing performante et créative. Il fourmille d’astuces et de bonnes pratiques pour faire de ce levier un véritable accélérateur de performances. Pour toutes les connaître et booster vos futures campagnes, téléchargez ce guide gratuit.