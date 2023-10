Le modèle économique de Dell change progressivement au fur et à mesure de l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) générative. La firme concentre désormais ses efforts sur la vente d’équipements pour ...

Le modèle économique de Dell change progressivement au fur et à mesure de l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) générative. La firme concentre désormais ses efforts sur la vente d’équipements pour les centres de données au détriment de l’informatique personnelle.

Le marché du PC moins lucratif

Depuis de très longs mois, le marché du PC connaît une chute spectaculaire. Ayant fait l’objet d’une importante hausse pendant la période de pandémie, il doit désormais faire face à une baisse de la demande, en plus d’un contexte économique défavorable.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Néanmoins, Dell s’attend à ce que le secteur reparte progressivement à la hausse, lui permettant de générer une augmentation de son chiffre d’affaires à long terme d’environ 2,5 %. C’est bien moins que sa division dédiée aux serveurs, au stockage de données et d’autres infrastructures de bureau. La firme annonce une croissance d’environ 7 % au cours des prochaines années, soit près du double de sa prévision partagée en 2021.

Elle justifie ce chiffre par l’intérêt grandissant de nombreuses entreprises pour l’intelligence artificielle, secteur qui connaît un boom exponentiel depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022. L’IA nécessite des stockages de grande capacité et des machines plus puissantes, entraînant un besoin accru de serveurs équipés de processeurs graphiques, tels que ceux fabriqués par Nvidia. Le constructeur de puces américain est l’un des plus importants bénéficiaires du développement de l’IA générative.

Les dépenses technologiques globales vont augmenter

Lors d’une interview, le PDG de Dell, Jeff Clarke, a expliqué que l’intelligence artificielle allait « augmenter les dépenses technologiques globales ». Pour l’heure, l’entreprise est tout de même confrontée à la pénurie de processeurs qui touche l’industrie, mais a tout de même accumulé plus de 2 milliards de dollars de commandes en attente pour des serveurs destinés à l’IA.

Ce changement de cap de la part de Dell, qui considère désormais les capacités de croissance du marché du PC limitées, témoigne de l’immense intérêt que porte le secteur technologie à l’intelligence artificielle. Selon une étude menée par le cabinet d’expertise McKinsey, l’IA générative pourrait ajouter entre 2 600 et 4 400 milliards de dollars par an à l’économie mondiale. Elle a également le potentiel de stimuler la productivité en économisant 60 à 70 % du temps des travailleurs grâce à l’automatisation de leur travail.

L’alimenter nécessite toutefois des efforts particulièrement coûteux et croissants, et de nombreuses entreprises technologiques historiques semblent vouloir exploiter cette nouvelle tendance pour se refaire une santé.