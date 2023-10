Intel a annoncé le 3 octobre son intention de se scinder, son unité de composants reprogrammables va devenir une entreprise à part entière. Elle devrait faire son introduction en Bourse ...

Intel a annoncé le 3 octobre son intention de se scinder, son unité de composants reprogrammables va devenir une entreprise à part entière. Elle devrait faire son introduction en Bourse dans les prochaines années. Si le géant américain des semi-conducteurs procède à ce type d’opérations, c’est parce qu’elle souhaite se focaliser sur ses activités traditionnelles.

Altera va connaître une seconde vie

Intel a décidé de se séparer de sa division Programmable Solutions Group (PSG), spécialisée dans les puces pour le cryptages de données, les équipements 5G… Au 1er janvier 2024, l’unité va devenir autonome, mais restera sous l’égide de l’entreprise qui deviendra sa maison mère. PSG avait vu le jour en 2015, lorsque le groupe avait racheté Altera pour 16,7 milliards de dollars. Le fabricant de composants reprogrammables avait été assimilé par Intel, devenant l’une de ses unités.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Au cours des deux à trois prochaines années, Intel a l’intention de procéder à une introduction en bourse de PSG et pourrait explorer des opportunités avec des investisseurs privés pour accélérer la croissance de l’entreprise, Intel conservant une participation majoritaire », a déclaré le fabricant de puces dans son communiqué.

En octobre 2022, le dirigeant d’Intel, Pat Gelsinger avait lancé la deuxième phase de sa réorganisation en interne. « Nous devons adopter un modèle de fonderie interne, non seulement pour nos engagements envers nos clients externes, mais également pour nos gammes de produits Intel », avait-il précisé. PSG utilise encore les services du fondeur taiwanais TSMC pour ses puces, mais compte sur sa maison mère à l’avenir.

Intel opère une immense restructuration pour se focaliser sur ses activités de fonderie

Depuis qu’Intel a ouvert son activité de fonderie ouverte vers l’extérieur, l’entreprise souhaite dépasser rapidement Samsung et grappiller des parts de marché au leader TSMC. L’activité de l’entreprise est réorganisée dans cette perspective, dans un but de rationalisation de ses activités et ses dépenses. Le retard pris dans le domaine des semi-conducteurs avancés face à ses concurrents asiatiques a fait figure d’électrochoc.

Dans cet esprit l’entreprise a entrepris de vendre son unité puces mémoires à SK Hynix, à l’automne 2022 a introduit en bourse son unité spécialisée dans la conduite autonome Mobileye… La stratégie suit son cours avec PSG. D’ici la fin de l’année 2025, Pat Gelsinger s’est engagé à réduire de 8 à 10 milliards de dollars, les coûts annuels de fonctionnement de son entreprise.