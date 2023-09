Pour accélérer le développement de son activité de commerce électronique, il y a un événement à ne surtout pas manquer : les 24h E-commerce des BigBoss. Cette année, 150 décideurs et acteurs du secteur se réuniront les jeudi 12 et vendredi 13 octobre dans le sublime cadre du Center Parcs du Lac d’Ailette. Des meetings one-to-one aux conférences d’experts en passant par les moments de networking, un riche programme a été dessiné pour que vous parveniez à donner une nouvelle impulsion à votre business e-commerce.

24h pour rencontrer vos futurs partenaires ou clients

Aider les professionnels à faire grandir leur activité, voilà la raison d’être des BigBoss. Pour mener à bien cette mission, l’expert a développé un puissant algorithme de matchmaking. Il permet d’aligner les besoins et ambitions des décideurs sur les solutions des porteurs de projets. De cette façon, chaque participant s’assure d’avoir des rendez-vous one-to-one hautement qualifiés.

C’est sur cet outil unique que s’appuieront lesBigBoss pour orchestrer cette nouvelle édition des 24h E-commerce. Cette année, ce sont 1 500 rencontres qui seront organisées. Il s’agit de moments clés pour initier des deals sur des projets déterminants et engageants. Les instants de networking permettront de poursuivre la conversation dans un cadre plus informel et détendu. Vous aurez l’occasion d’échanger avec de grandes entreprises de l’e-commerce, à l’image de LVMH, Allianz et le groupe La Poste.

Découvrez les grandes tendances et évolutions du secteur

Pour propulser votre business au sommet, vous pourrez également compter sur les nombreuses keynotes qui rythmeront cet événement. Parmi celles-ci, la conférence “Trends for Leaders”. Il s’agit d’un moment privilégié durant lequel sont décryptées les grandes dynamiques qui métamorphosent les stratégies des marques. Flore Fauconnier, spécialiste dans le lancement de nouveaux projets digitaux au sein de 2FA Digital, y abordera un sujet clé : “Du lead au SAV : comment utiliser les innovations et les technologies pour repenser votre expérience client ?”

Olivier Laborde, auteur et Chief Web3 Evangelist, prendra aussi la parole pour animer une keynote d’expert. Spécialiste en innovation et digital dans un grand groupe de services financiers, il a remporté, en 2015, le prix Argus de l’Assurance digitale de la “Meilleure stratégie interne pour la transformation digitale de l’entreprise”. Avec Elodie Bussy, il a co-écrit Social commerce – réseaux sociaux, gaming et métavers : à vos marques, foncez !, un sujet sur lequel il reviendra lors des 24h E-commerce.

D’autres experts de l’e-commerce lui succéderont pour discuter des thématiques suivantes :

Commerce conversationnel : comment mettre à profit son expansion pour une relation clients plus personnalisée ? ;

Personnalisation de l’expérience client, lancement de nouveaux produits et augmentation des ventes : comment tirer profit de l’IA ? ;

Expérience de marque immersive… 3D, VR, Métavers : quelles opportunités pour le marketing digital ? ;

Inflation : Comment faire évoluer votre expérience de paiement pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ? ;

Cybersécurité : comment assurer un parcours aussi fluide que sécurisé pour vos clients ? ;

Avis clients : engager et déjouer !

Le programme est également étoffé de plusieurs ateliers. Durant ceux-ci, des leaders de l’e-commerce vous partageront leurs secrets pour faire face aux problématiques clés de l’industrie. Parmi les sujets couverts :

Synergie SEO / SEA : comment identifier et travailler les mots-clés à fort ROI pour booster votre acquisition ?, animée par Netlinking.fr ;

Comment innover et repenser votre expérience de e-paiement ?, animée par Brinks ;

E-commerce : comment trouver les bonnes solutions pour développer son activité tout en se protégeant des risques de crédit ?, animée par Allianz Trade.

Que vous cherchiez à booster son business, rencontrer de nouveaux acteurs du secteur ou déployer des projets stratégiques, les 24h E-commerce est l’événement qu’il vous faut. En effet, cette troisième édition déborde d’opportunités pour développer votre activité. Pour n’en manquer aucune, remplissez dès maintenant le formulaire en ligne. L’équipe des BigBoss vous recontactera rapidement pour finaliser votre venue.