Amazon vient de présenter une nouvelle version de sa technologie sans caisse Just Walk Out. Basée sur la technologie de radio-identification (RFID), elle peut désormais s’intégrer aux boutiques de vêtements.

Une technologie basée sur la radio-identification

Le système Just Walk Out, initialement introduit dans les magasins Amazon Go, permet aux consommateurs d’acheter leurs produits et de les payer sans passer à la caisse. Il s’appuie sur une combinaison de caméras, de capteurs et de techniques de vision par ordinateur, permettant au dispositif de repérer quel article est retiré d’une étagère.

Au total, plus de 70 magasins appartenant à Amazon et plus de 85 détaillants tiers sont équipés de la technologie Just Walk Out. Ils se trouvent aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, notamment dans les aéroports, les stades, les lieux de divertissement, les parcs à thème, les magasins de proximité et les campus universitaires. Toutefois, elle reste encore principalement à la vente de produits alimentaires.

Le nouveau Just Walk Out permet désormais à Amazon de proposer le système aux boutiques de vêtements également, lui offrant un champ de croissance considérable. Il repose sur la radio-identification, technologie notamment prisée pour vérifier rapidement l’inventaire dans les entrepôts.

« La technologie RFID existe depuis des décennies et est généralement utilisée par les magasins pour suivre et gérer les stocks. Étant donné sa prévalence dans les chaînes d’approvisionnement du commerce de détail, nous avons décidé de trouver un moyen de faire bénéficier les clients de la RFID dans un environnement sans caisses », explique Amazon.

Des résultats prometteurs

Ainsi, chaque article en vente dans un magasin doté de Just Walk Out est muni d’une étiquette RFID unique. Les clients choisissent les articles qui leur plaisent et quittent le magasin en passant par une porte équipée de lecteurs RFID, débitant directement leur carte bancaire. Ils reçoivent ensuite un reçu numérique sur le site.

Ce système est bien plus adapté à la vente de vêtements, moins ordonnée que celle des produits alimentaires. Souvent, les clients s’emparent d’articles dans les rayons, les essaient, puis les laissent dans la cabine d’essayage ou à d’autres emplacements. La technologie Just Walk Out habituelle ne pourrait pas suivre la cadence et fonctionner efficacement.

Le dispositif a été testé à la Climate Pledge Arena à Seattle pendant quelques matchs à la fin de la saison de hockey sur glace, permettant aux fans d’acheter des maillots. L’équipe a vu les transactions par match dans ce lieu augmenter de 85 % et les ventes totales par match de 112 %. La technologie vient également d’être introduite au Lumen Field, le stade de l’équipe de football américain de Seattle, les Seahawks, pour la saison 2023/2024.