WhatsApp déploie sa fonctionnalité Channels à 150 pays supplémentaires. Ce service, très grandement inspiré de Telegram, permet aux créateurs d’envoyer des mises à jour privées à leur communauté sur la messagerie.

Channels disponible dans plus de 150 pays

En juin, Meta a introduit Channels sur WhatsApp pour les utilisateurs de Colombie et de Singapour. La fonctionnalité a été étendue à sept autres pays un mois plus tard. La société fait désormais un pas de géant et annonce son arrivée dans 150 pays supplémentaires.

C’est Mark Zuckerberg lui-même qui a annoncé le déploiement de Channels sur sa propre chaîne : « Je suis ravi de vous présenter Channels WhatsApp, un nouveau moyen privé de recevoir des informations sur les personnes et les organisations que vous suivez. J’ai créé le mien pour partager les nouvelles et les mises à jour de Meta », a-t-il déclaré dans un message vidéo.

Tout comme sur Telegram, Channels permet de recevoir des mises à jour de créateurs, d’organisations et de marques à partir d’un seul canal. Instagram a déployé une fonctionnalité similaire plus tôt cette année, appelée Broadcast Channel. Sur WhatsApp, le service se trouve dans un onglet dédié de l’application.

À noter que les chaînes suivies par un utilisateur ne sont pas visibles pour les autres. En outre, les informations personnelles du compte comme le numéro de téléphone ne sont accessibles ni pour les administrateurs, ni pour les utilisateurs. « Notre objectif est de créer le service de diffusion le plus privé qui soit. Cela commence par la protection des informations personnelles des admins et des abonnés », assure Meta.

L’entreprise ajoute également de nouvelles interactions, comme la possibilité de réagir aux mises à jour des créateurs avec des emojis. Les utilisateurs pourront voir le nombre total de réactions sous le message.

La diversification de WhatsApp

Avec ce lancement global, WhatsApp réorganise son répertoire et facilite la découverte de chaînes en fonction du pays. Pour les administrateurs, la société introduit la possibilité de modifier un message pendant 30 jours. La firme promet en outre que n’importe qui pourra détenir une chaîne « dans les prochains mois ».

Avec Channels, Meta continue ses efforts pour diversifier les options de WhatsApp en dehors de la messagerie, avec l’objectif d’en faire une plateforme plus complète. En avril par exemple, elle introduisait une fonctionnalité de paiement à l’application au Brésil.