Pour son introduction en Bourse, Arm essaye de s’attirer les faveurs des investisseurs. Ces derniers s’étaient montrés prudents quant à la valorisation de la société de semi-conducteurs. Pour rassurer, Rene Haas, son président-directeur général, a organisé, la semaine dernière, un déjeuner d’affaires pour parler des futurs résultats financiers du groupe. Arm tablerait sur une augmentation de son chiffre d’affaires de 20 % lors de sa prochaine année fiscale.

Prendre la température autour d’un bon repas

C’est à New York que s’est tenu le repas entre les investisseurs d’Arm et son PDG. Selon les informations de Bloomberg les discussions auraient tourné autour de la santé financière de la filiale de SoftBank. Arm, qui est actuellement dans son année fiscale 2024, prévoit une croissance de 11 % de ses recettes d’ici la fin du mois de mars prochain.

Elle prévoit une hausse de la demande de puces électroniques utilisées pour faire fonctionner les centres de données et l’intelligence artificielle d’ici à 2025, ce qui devrait entraîner une progression de son chiffre d’affaires de 20 %. D’après Rene Haas, Arm devrait connaître dans les prochaines années « une hausse plus importante que celle observée historiquement ».

Arm montre patte blanche

Si Arm tient tant à rassurer ses investisseurs, c’est parce que l’entreprise britannique est confrontée à leur défiance depuis début septembre. Plusieurs d’entre eux estiment que la valorisation de 50 à 55 milliards de dollars sur laquelle table Arm lors de son entrée au Nasdaq, à New York, est surestimée. Bien qu’elle se place comme un pilier de l’industrie avec sa production d’architectures nécessaires à la fabrication d’appareils connectés et smartphones, la société basée à Cambridge connaît un ralentissement économique.

Entre 2022 et 2023, la croissance de son chiffre d’affaires était fragile, tandis que ses bénéfices au second trimestre de 2023 ont fondu de 53 % sur l’année glissante. De plus, la faible part de marché d’Arm dans le secteur des processeurs pour centres de données (10 %) et le ralentissement de l’industrie des téléphones portables rendent frileux les investisseurs. En rassemblant tous ces facteurs, ils valorisent Arm entre 35 et 40 milliards de dollars.

Pour sécuriser sa levée de fonds de 4,87 milliards de dollars au moment de son introduction en Bourse, Arm met toutes les chances de son côté. Le géant des semi-conducteurs devrait rendre public le prix de ses actions le 13 septembre prochain.