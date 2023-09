L’application de livraison rapide Getir vient de lever 500 millions de dollars pour une valorisation à 2, 5 milliards de dollars. S’il s’agit d’une nette baisse par rapport à 2022, ...

L’application de livraison rapide Getir vient de lever 500 millions de dollars pour une valorisation à 2,5 milliards de dollars. S’il s’agit d’une nette baisse par rapport à 2022, ce nouveau financement est l’un des plus importants de l’année.

Getir change de stratégie

Basée en Turquie, Getir offre un service de livraison en quelques minutes, permettant aux utilisateurs de commander des articles directement depuis leur application mobile. La firme a connu une importante croissance, comme d’autres services similaires, pendant la période de pandémie.

Une croissance qui lui a permis de s’étendre à de nombreux pays européens, mais également de faire l’acquisition de plusieurs de ses concurrents. Elle s’est par exemple offert Gorillas en décembre 2022. Depuis, le marché a grandement perdu en vitesse, dans un contexte de ralentissement économique global et d’inflation des prix.

En difficulté, Getir a quitté plusieurs marchés européens, dont la France. La société préconise désormais la croissance dans cinq pays précis : la Turquie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis. « Nous avons tourné la page de la croissance excessive et des engagements de capitaux excessifs », a confié l’un de ses porte-parole au Financial Times.

Lors d’un nouveau tour de table, auquel ont participé le fonds d’investissement d’Abu Dhabi Mubadala Investment Company, le groupe de capital-risque G Squared et l’investisseur Michael Moritz, Getir vient de lever 500 millions de dollars. Sa valorisation se situe désormais à 2,5 milliards de dollars, contre 11,8 milliards début 2022.

Un secteur aux abois

Depuis plusieurs mois, les start-up sont confrontées à des difficultés pour lever de nouveaux fonds. La hausse des taux d’intérêt et la détérioration des conditions économiques ont rebuté les investissements risqués.

En dépit d’une valorisation fortement réduite, ce tour de table constitue l’une des plus importantes transactions de ce type de l’année. Il met surtout en évidence l’avantage qu’ont les entreprises plus établies à lever des fonds, même dans des conditions difficiles. Visiblement, les investisseurs croient en la capacité de Getir à générer des bénéfices. Parmi les seules autres entreprises privées indépendantes du secteur, se trouvent la société britannique Zapp et l’américaine Gopuff.

L’entrée en bourse imminente d’Arm, le concepteur de puces britannique, devrait néanmoins redonner un coup d’élan au secteur de l’investissement. La firme devrait être valorisée à 52 milliards de dollars lors de l’opération.