Naver, le géant sud-coréen de la technologie, a de grandes ambitions dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle (IA). Le « Google de Corée du Sud » ...

Naver, le géant sud-coréen de la technologie, a de grandes ambitions dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle (IA). Le « Google de Corée du Sud » a tenu, la semaine dernière, une conférence sur l’IA. L’occasion de partager un aperçu des projets sur lesquels ses équipes travaillent.

Les desseins de Naver pour le futur

Au sein du Naver 1784, son second siège social inauguré en juillet 2022 à Seongnam, Naver expérimente avec ses nouveaux robots appelés « Rookies ». Ces derniers sont principalement utilisés par les employés pour de la livraison de colis, de nourriture ou de café dans l’enceinte du bâtiment. Pour la branche Recherche et Développement de l’entreprise, le Naver 1784 représente un terrain de test idéal.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Interviewé par TechCrunch, Martin Humenberger, directeur des sciences au Naver Labs Europe, son centre de recherche implanté à Grenoble, a déclaré que « notre vision à long terme est de créer des robots utiles dans la vie de tous les jours ». Il explique « qu’il s’agit notamment d’assistants robotiques à domicile, dans les hôpitaux, les musées, les centres commerciaux, les aéroports… ». À court terme, Naver souhaiterait se tourner vers la livraison du dernier kilomètre « dans les villes et les bâtiments intelligents ».

Du côté de l’intelligence artificielle, la semaine dernière, Naver présentait sa suite d’outils soutenus par l’intelligence artificielle. Intitulé HyperCLOVA X, le modèle de langage propose des services similaires à ceux de ChatGPT et Bing : son robot de conversation, CLOVA X, et son moteur de recherche intelligent, Cue.

Enfin, Naver développe un système d’intelligence pour les robots afin de leur permettre de se déplacer sans avoir recours à un GPS. Surnommé ARC, celui-ci permet aux automates de se repérer dans l’espace tout en décidant de la route la plus efficace à prendre.

Un centre de recherche en France

Aujourd’hui, la division de Recherche et Développement de Naver se concentre sur cinq secteurs. La robotique, les jumeaux numériques, l’intelligence artificielle, la vision par ordinateur et la conduite autonome. Pour parvenir à travailler sur tant de projets, le mastodonte dispose de deux pôles. Le premier en Corée du Sud, à Pangyo, le second en France, à Grenoble.

Martin Humenberg précisait que les deux sites fonctionnent différemment. Le centre de recherches européen se concentre sur « les principes fondamentaux de l’IA et la manière de relever les défis actuels et futurs de l’intelligence artificielle ». Tandis que les ingénieurs basés en Corée du Sud, eux, s’occupent de la robotique et de l’ingénierie des systèmes, des plateformes et des opérations.

Le cadre a affirmé que Naver « dispose d’un vaste banc d’essai où nous pouvons développer et faire fonctionner des robots dans le monde réel, d’ingénieurs et de chercheurs hautement qualifiés et d’une puissante infrastructure cloud ». Selon lui, « il est très difficile de réunir ne serait-ce qu’une seule de ces conditions ». Les technologies du groupe sont encore en phase de test.