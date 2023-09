Entre la crise sanitaire et l’accélération de l’e-commerce, le monde du retail est sujet à de nombreuses transformations. Les attentes des acheteurs évoluent promptement avec désormais trois mots d’ordre : transparence, fluidité et personnalisation.

Pour relever ces défis tout en maintenant la rentabilité et en réduisant les coûts, un système de gestion des commandes (OMS) s’avère plus que jamais nécessaire.

Dans ce livre blanc, Timsoft, acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, revient sur les rouages de cette solution aux multiples atouts. Au travers d’exemples et de conseils, découvrez comment l’OMS peut vous aider à répondre à vos enjeux de rentabilité et de satisfaction client pour booster votre croissance.

L’OMS, l’allié indispensable des commerçants

Au moment de réaliser leurs achats, les consommateurs s’attendent à vivre une expérience sans couture, unique et flexible, et ce, peu importe les canaux de vente utilisés. Ils doivent pouvoir passer de l’un à l’autre sans s’en apercevoir. Pour ce faire, une seule solution : une stratégie de commerce unifiée intégrant la gestion des commandes, combinée à une technologie backend de pointe qui lui offre les options qui conviennent le mieux à ses habitudes d’achat, comme la livraison en magasin et des retours simplifiés. C’est l’unique moyen pour satisfaire immédiatement les clients.

Un OMS permet justement de contribuer à cet objectif. Comme vous le découvrirez dans ce livre blanc, cette technologie centralise les stocks et les commandes provenant de différents canaux de vente : site e-commerce, marketplace, enseigne physique… Avec ces éléments entre les mains, vous pouvez améliorer en continu votre chaîne d’approvisionnement. L’objectif : offrir une expérience la plus fluide possible.

Augmentation de la ponctualité et des livraisons complètes, amélioration de la relation client, réduction des coûts d’exécution… L’OMS vous réserve encore de nombreux atouts, tous évoqués dans le livre blanc de Timsoft. En outre, il vous en dit davantage sur les ficelles de cette puissante technologie et les challenges qu’elle peut vous réserver. Bien entendu, accompagner des bonnes pratiques pour surmonter chacun d’entre eux.

Des conseils d’experts pour bien choisir sa solution

S’équiper d’un OMS est une chose, choisir la bonne solution en est une autre. Pour bien sélectionner votre système de gestion de commandes, il faut s’interroger sur l’évolutivité, la fiabilité ou encore la sécurité du logiciel. Quel est le nombre maximum de commandes qu’il peut traiter ? Garantit-il une interface utilisateur fiable ? Stocke-t-il les données des clients en toute sécurité ? Autant de questions qui vous permettront d’identifier l’OMS adéquat. Pour vous guider, Timsoft vous partage une liste de points clés sur lesquels vous devez impérativement vous pencher.

Après avoir choisi votre solution, vient le moment de l’implémenter dans votre entreprise. Il s’agit d’une étape décisive dans laquelle vous accompagne main dans la main l’expert de la transformation numérique. Dans son livre blanc, il vous fournit une feuille de route complète, allant de l’évaluation de la situation des processus de gestion des commandes de votre organisation à l’optimisation des performances du système.

En somme, la lecture de ce guide s’avère indispensable à tout retailer qui souhaiterait améliorer ses opérations et proposer une meilleure expérience client grâce à une technologie de pointe. Pour faire passer votre commerce à la vitesse supérieure, téléchargez gratuitement ce précieux document.