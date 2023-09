Quand il est question de la protection des données personnelles, l’Union européenne se montre intransigeante. Depuis la mise en place du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018, elle multiplie les législations pour encadrer les technologies et les services Internet sur son territoire. OpenAI, avec le succès de ChatGPT, son grand modèle de langage est particulièrement scruté par les États membres. La Pologne est le dernier pays en date à avoir lancé une enquête sur l’entreprise à la suite de la plainte d’un chercheur en sécurité et la protection de la vie privée.

Dans son document, consulté par TechCrunch, rempli auprès du Bureau de la protection des données personnelles polonais, Lukasz Olejnik démontre les différents articles enfreints par ChatGPT. L’article 5(1)(a) obligeant OpenAI à traiter les données de manière licite, loyale et transparente ; l’article 12 sur la transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits des personnes concernées ; l’article 15 et 16 vis-à-vis du droit d’accès et de rectification des données par les intéressés et l’article 25(1) visant à garantir des mesures de protection des données dès la conception du service.

My complaint on OpenAI is delivered to the Data Protection Authority. Good stuff in it. Based on concrete issues. I’m grateful to GP Partners law firm (https://t.co/lnh2VSwIR7, probably best law firm in the area) for crafting a very good line of argumentation. More details soon!

— Lukasz Olejnik (@[email protected]) (@lukOlejnik) August 29, 2023