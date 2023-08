Mis en pause depuis trois ans, le service de logistique externe Amazon Shipping va rouvrir aux États-Unis, dans la foulée de plusieurs pays européens. Une menace directe pour les services ...

Mis en pause depuis trois ans, le service de logistique externe Amazon Shipping va rouvrir aux États-Unis, dans la foulée de plusieurs pays européens. Une menace directe pour les services en place que sont FedEx et UPS.

Amazon Shipping a été présenté en janvier 2023 aux entreprises françaises comme l’occasion « de bénéficier du vaste réseau de transport et de logistique axé sur la technologie gérée par Amazon. Amazon Shipping organise les livraisons des commandes de vos clients de manière fiable et rapide que ce soit depuis Amazon, votre site Web ou d’autres canaux de vente en ligne ».

Il s’agit d’une offre proposant de livrer un colis même lorsque le produit a été vendu et stocké par le vendeur lui-même ou une autre plateforme d’e-commerce, sans passer par le groupe américain. Un service externe, ou quasi, puisque les clients d’Amazon Shipping doivent tout de même vendre des produits via la « marketplace » du champion du secteur.

Amazon Shipping renaît de ses cendres

Le service, ou plutôt sa version « bêta », a été mis en pause en 2020, deux ans après son lancement. Les raisons énoncées à l’époque ne sont pas claires probablement à rechercher du côté du manque de rentabilité par rapport aux services classiques d’Amazon, et ou pour cause de perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale lié à la pandémie de Covid-19. Il a depuis repris progressivement au Royaume-Uni, en France, Italie, Espagne, Inde et maintenant aux États-Unis.

Ce retour sur le marché du dernier kilomètre américain, l’étape finale du parcours du colis, il n’y aura pas de livraison internationale, pourrait bouleverser les leaders locaux. Selon les données de Pitney Bowes, relayé par Business Insider, à l’origine de l’information, UPS et FedEx détenaient en 2022 respectivement 24 % et 19 % en volume de colis expédié. Le système postal américain est leader avec 32 % du volume et Amazon seul est déjà à la troisième position avec une part de 23 %.

Doté d’un très solide réseau de distribution pour ses propres besoins, Amazon en a profité pour l’étendre progressivement. L’entreprise génère par exemple une part de revenus non négligeable en gérant l’envoi de produits de tiers vendus via sa plateforme dans le cadre de divers programmes. Malgré quelques échecs, comme l’utilisation de robots autonomes dont les tests ont cessé, groupe n’a eu de cesse de développer la livraison du stratégique dernier kilomètre en améliorant ses services logistiques.