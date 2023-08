L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) générative dans le quotidien a bouleversé les industries créatives, n’épargnant pas la musique. De nombreux modèles d’IA permettent de créer des morceaux à partir de ...

L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) générative dans le quotidien a bouleversé les industries créatives, n’épargnant pas la musique. De nombreux modèles d’IA permettent de créer des morceaux à partir de rien ou de faire chanter des titres célèbres à des artistes sans en avoir les droits. Des comportements qui inquiètent les acteurs du secteur, dont la major Universal Music Group (UMG) et YouTube. Les deux groupes ont révélé, le 21 août, un partenariat afin d’encadrer ces pratiques et de proposer un accompagnement aux artistes. La création d’un incubateur pour l’usage d’IA générative a notamment été annoncée.

YouTube veut ouvrir la porte à l’IA dans la musique

Après plusieurs jours de négociations, UMG et Google sont parvenus à un accord. « Aujourd’hui l’IA progresse à un rythme plus rapide que jamais », a déclaré Neal Mohan, président-directeur général de YouTube, « À ce point d’inflexion critique, il est clair que nous devons embrasser cette technologie avec audace, tout en continuant à faire preuve de responsabilité ». En ce sens, YouTube va mettre en place un incubateur dont l’objectif est de faciliter la collaboration entre la plateforme vidéo et les artistes, auteurs-compositeurs et producteurs de l’industrie musicale.

Le groupe travaille étroitement avec les talents d’Universal comme la chanteuse Anitta, le guitariste Björn Ulvaeus, Ryan Tedder, membre de OneRepublic ou les héritiers de Frank Sinatra. « Ces talents vont explorer, expérimenter et partager leurs retours sur les outils de produits musicaux liés à l’IA [de YouTube], a expliqué Lucian Grainge, PDG et président du conseil d’UMG. Il ajoute qu’« une fois ces outils lancés, nous espérons que davantage d’artistes souhaitant participer bénéficieront de cette suite créative et l’apprécieront ».

UMG veut se réconcilier avec l’IA

Le partenariat entre YouTube et Universal Music Group marque une grande avancée pour la major du disque qui s’était longtemps montrée réticente à l’intelligence artificielle. En avril dernier, elle avait bataillé pour faire retirer de Spotify une création IA reprenant les voix de The Weeknd et Drake. En une semaine, le titre avait enregistré plus de 250 000 écoutes sur la plateforme suédoise et 8,5 millions de fois sur TikTok.

L’année dernière, les vidéos générées par l’IA ont été visionnées environ 1,7 milliard de fois sur YouTube. La filiale de Google compte sur l’incubateur pour aider les artistes-interprètes à profiter de cette nouvelle technologie. Pour y parvenir, elle a décrété « trois principes fondamentaux de l’IA pour renforcer l’expression créative unique de la musique tout en protégeant les artistes musicaux et l’intégrité de leur travail ». L’adoption responsable de l’IA, l’inclusion des protections appropriées à la propriété intellectuelle et la mise en place d’une organisation de confiance. Plus d’informations sur le fonctionnement de l’incubateur sont attendues dans les prochaines semaines.