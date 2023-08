L’entrepreneur et informaticien américain John Warnock est mort à l’âge de 82 ans, le 19 août dernier. Si les causes du décès n’ont pas été révélées, il est certain que ...

L’entrepreneur et informaticien américain John Warnock est mort à l’âge de 82 ans, le 19 août dernier. Si les causes du décès n’ont pas été révélées, il est certain que le monde des nouvelles technologies et du numérique perd l’un de ses pionniers. Retour sur la carrière et les accomplissements de l’un de ceux à l’origine d’Adobe, l’entreprise informatique proposant moult logiciels de référence en matière d’édition audio, photo et vidéo, ainsi que de graphisme, et d’illustration.

« Warnock était l’un des plus grands inventeurs de notre génération avec un impact significatif sur la façon dont nous communiquons avec des mots, des images et des vidéos », a déclaré PDG actuel d’Adobe, Shantanu Narayen, dans un e-mail adressé aux employés, obtenu par Reuters. « Mes interactions avec John au cours des 25 dernières années ont été le point culminant de ma carrière professionnelle », a-t-il précisé.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

D’Interpress à PostScript en passant par la création d’Adobe

Avant d’avoir co-fondé cette entreprise en 1982 avec l’aide de Charles Geschke, John Warnock était avant tout un spécialiste de l’informatique. Fort de son doctorat en électrotechnique obtenu à l’université d’Utah, il travaille à partir de 1978 au Palo Alto Research Center, le PARC, récemment donné au SRI International par Xerox. C’est dans le cadre de ses premiers travaux qu’il rencontre Charles Geschke.

Avec ce dernier, ils tentent de convaincre Xerox d’exploiter Interpress, un langage de description de page permettant de décrire l’apparence d’une page imprimée avec beaucoup plus de précision qu’en s’appuyant seulement sur le concept d’image matricielle utilisant des points. Beaucoup trop avant-gardiste aux yeux de Xerox, ce langage n’est pas retenu, contraignant les deux compères à quitter le PARC au cours de l’année 1982, une année charnière pour les deux hommes.

Ensemble, ils développent leur langage d’impression basé sur Interpress, mais qu’ils améliorent pour prendre en compte le traitement d’image matricielle, encore en vogue à l’époque. Fort de leur création, ils fondent Adobe pour commercialiser PostScript, ce nouveau langage de description de page, grandement utilisé aujourd’hui.

John Warnock a permis de faire passer Adobe dans la postérité

Grâce à PostScript, John Warnock et Charles Geschke lancent leur outil de publication assistée par ordinateur en 1984 du même nom. Il sera le premier logiciel d’une longue série. Jusqu’en 2000, date à laquelle John Warnock décide de ne plus être le directeur général de l’entreprise, Adobe franchit les échelons un par un, notamment en proposant dès 1992, un nouveau format de document permettant de préserver les polices de caractères, les images et tout objet graphique d’un fichier, peu importe sa provenance et le logiciel utilisé pour sa création. C’est le début du Portable Document Format (.pdf).

Grâce à la mise au point de nouveaux formats, la société peut ainsi proposer des outils innovants axés sur la création de contenus graphiques, comme Photoshop ou encore Illustrator. L’entreprise se lance également dans le monde de l’audio et de la vidéo avec Premiere Pro et After Effects. La force d’Adobe à la fin des années 90 réside dans la proposition d’une suite logicielle comprenant l’ensemble des solutions précédemment citées, ce qui permet de les relier les uns aux autres.

En 2001, John Warnock laisse son poste de directeur technique, ne restant que le président du conseil d’administration de l’entreprise jusqu’en 2017. Au XXIe siècle, Adobe prend alors un nouveau virage, acquérant de nouvelles entités, toujours dans le but de se développer, de rester le géant qu’il est devenu. Entre-temps, il reçoit avec Charles Geschke, une multitude de prix, dont la National Medal of Technology and Innovation, une médaille décernée par le président des États-Unis aux innovateurs américains ayant contribué à l’essor de nouvelles technologies.

En s’éteignant durant cet été 2023, John Warnock laisse derrière lui ses trois enfants, ainsi que sa femme, Marva Warnock, à l’origine du logo Adobe, connu de tous.