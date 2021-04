Shantanu Narayen, PDG d’Abobe Systems, a annoncé dans un communiqué le décès du cofondateur de l’entreprise, Charles Geschke, ce 16 avril. Il a joué un rôle clé dans l’invention du PDF et de l’édition des logiciels graphiques comme Illustrator ou Photoshop.

C’est une grande perte pour le monde de l’informatique. Charles Geschke est décédé d’une cause qui n’a pas été précisée vendredi dernier, à l’âge de 81 ans. « C'est une perte énorme pour l'ensemble de la communauté Adobe et du secteur de la technologie, pour lesquels il a été un guide et un héros pendant des décennies » écrit Shantanu Narayen.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx

— Adobe (@Adobe) April 17, 2021