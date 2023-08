Le département du Commerce des États-Unis a annoncé ce 9 août que plus de 460 entreprises de l’industrie des semi-conducteurs avaient montré leur intérêt afin d’obtenir une subvention de la ...

Le département du Commerce des États-Unis a annoncé ce 9 août que plus de 460 entreprises de l’industrie des semi-conducteurs avaient montré leur intérêt afin d’obtenir une subvention de la part du gouvernement américain. Celles-ci sont accordées au cas par cas dans le but de renforcer la compétitivité du pays face à son plus grand rival technologique, la Chine.

365 jours après, le Chips & Science Act booste toujours autant le secteur des semi-conducteurs

Un an jour pour jour après la promulgation du Chips & Science Act, l’heure est au bilan. Mis en place dans un contexte de pénurie mondiale de composants électroniques, ce cadre législatif avait pour but de booster la production de semi-conducteurs dans le pays. Doté d’une enveloppe de 52,7 milliards de dollars, le gouvernement américain avait tout le loisir d’accorder une ou plusieurs aides financières aux entreprises du secteur, afin qu’elle puisse améliorer leur chaîne d’approvisionnement, rénover leurs fabriques ou construire de nouvelles usines.

Le Chips & Science Act « fera à nouveau de l’Amérique un leader dans la fabrication de semi-conducteurs et moins dépendante des autres pays pour nos chaînes d’approvisionnement en électronique ou en énergie propre » a précisé le président Joe Biden dans un communiqué. Washington a annoncé que les sociétés de l’industrie des semi-conducteurs avaient prévu d’investir, rien que l’année dernière, pas moins de 166 milliards de dollars dans la fabrication de semi-conducteurs et d’appareils électroniques.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a réagi à ce résultat, en affirmant que « les investissements qui se faisaient attendre depuis longtemps pour garantir la sécurité économique et nationale des États-Unis étaient enfin en train d’être réalisés ». Malgré cette bonne nouvelle, l’Administration Biden va devoir composer avec une nouvelle difficulté : réussir à répartir les subventions, sans décevoir personne, et sans faire de mauvais choix.

Les États-Unis prennent le temps de sélectionner les projets qui seront subventionnés

« Nous sommes en dialogue actif avec les candidats et nous prévoyons d’annoncer des progrès majeurs dans les mois à venir, » a précisé un haut responsable du département du Commerce à Reuters. Au cours de l’année qui a suivi la promulgation du Chips & Science Act, une équipe de 140 personnes a été constituée afin d’établir et vérifier les cinq conditions à respecter pour obtenir ces subventions.

Dans le cadre de ses évaluations, le gouvernement américain tentera de s’assurer que son rival chinois ne bénéficie d’aucun financement de sa part, de manière directe ou indirecte. Le montant de ses subventions ne dépassera pas 35 % du budget alloué du projet, et sera compris en moyenne entre 5 et 15 % du prix total.

Parmi les entreprises qui pourraient bénéficier d’une aide de la part du gouvernement, Intel. Pat Gelsinger, le président-directeur général de l’entreprise avait déclaré le 8 août que « les gouvernements du monde entier travaillent à un rythme historique pour revitaliser la fabrication de semi-conducteurs et assurer une chaîne d’approvisionnement robuste et résiliente, et qu’aux États-Unis, les progrès étaient indéniables ».