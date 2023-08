Newzoo, entreprise spécialisée dans l’analyse du secteur des jeux vidéo, a publié ses prédictions pour l’année en cours. Alors que l’année précédente a été marquée par une légère baisse des ...

Newzoo, entreprise spécialisée dans l’analyse du secteur des jeux vidéo, a publié ses prédictions pour l’année en cours. Alors que l’année précédente a été marquée par une légère baisse des revenus globaux du marché, 2023 devrait se caractériser par une hausse des résultats.

Des résultats en hausse pour le marché des jeux vidéo en 2023

Porté par la pandémie de Covid-19, le marché du jeu vidéo s’est très bien porté, enregistrant même des résultats records en 2021. 2022 a ensuite marqué la fin des confinements et le retour à la vie normale. Avec l’extérieur de nouveau accessible, les joueurs occasionnels ont délaissé le jeu vidéo. Le marché a également été touché par la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt.

Selon les estimations, 2023 devrait être différente. Le marché mondial du jeu vidéo générera 187,7 milliards de dollars cette année. Le nombre de joueurs devrait augmenter de 6 % dépassant les 3,38 milliards de personnes, tandis que le nombre de joueurs qui dépensent de l’argent pour se divertir sera en hausse de 7,3 %, atteignant le cap de 1,5 milliard de personnes. La moitié de ces dépenses proviennent des États-Unis et de la Chine. Pourtant, le pays asiatique est l’un de ceux qui régulent le plus son industrie du jeu vidéo. Le gouvernement chinois interdit à sa population d’avoir accès à certains jeux, notamment occidentaux. Les sorties sont très réglementées, il faut obtenir une licence, les mineurs ont des temps d’écrans limités…

La Chine et l’Amérique du Nord sont loin devant, l’Afrique et le Moyen-Orient en pleine croissance

Le marché asiatique reste le plus gros du monde, avec près de 85 milliards de dollars générés, loin devant celui de l’Amérique du Nord, à 51,6 milliards de dollars. Le marché européen se classe troisième avec 34,4 milliards de dollars, tandis que le marché sud-américain et celui du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) sont loin derrière avec respectivement 8,8 milliards et 7,2 milliards de dollars générés.

D’ici 2026, les spécialistes estiment que les revenus générés par le secteur du jeu vidéo atteindront 212 milliards d’euros, pour près de 3,8 milliards de joueurs, une hausse qui s’expliquerait notamment par la croissance de la région MEA. Cette dernière a enregistré une hausse record du nombre de joueurs, la plus grande de l’année 2023 toutes régions confondues avec une augmentation de 12,3 % cette année, pour un total de 574 millions de joueurs.