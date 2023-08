Toyota accélère en Chine. Le géant de l’automobile japonais a dévoilé le 31 juillet les résultats financiers de son exercice fiscal 2023-2024. Il en a profité pour annoncer le renforcement ...

Toyota accélère en Chine. Le géant de l’automobile japonais a dévoilé le 31 juillet les résultats financiers de son exercice fiscal 2023-2024. Il en a profité pour annoncer le renforcement de son développement au sein de l’Empire du Milieu avec une augmentation de sa production locale.

Toyota veut chaque année vendre 3,5 millions de véhicules électriques d’ici 2030

Le constructeur automobile le plus vendu au monde en 2022 a encore publié des résultats en forte hausse. Le bénéfice net du groupe sur la période d’avril à juin a bondi de 78 % pour atteindre les 8,4 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires a également grimpé : de 24,2% par rapport à la même période l’année dernière, soit 67,2 milliards d’euros. Toyota souligne dans son communiqué que « les ventes en volume ont augmenté dans toutes les régions grâce aux efforts d’amélioration de la productivité déployés avec les fournisseurs, en plus d’une amélioration de l’offre et de la demande de semi-conducteurs ».

Les ventes de Toyota ont surtout progressé au Japon, en Europe et en Amérique du Nord. Cependant, les résultats en Asie (hors Japon) et notamment en Chine ont légèrement reculé. Le groupe nippon déplore que sur ce marché « l’environnement concurrentiel devient de plus en plus intense du fait de la montée en puissance de marques locales ».

Pour y faire face, Toyota a annoncé renforcer son développement local de technologies « intelligentes et électrifiées » pour séduire les consommateurs chinois. Sans dévoiler de chiffre précis, le groupe souhaite renforcer les lignes de production auprès de ses filiales Denso et Aisin.

Les usines du japonais en Chine produiront davantage de voitures électriques et de véhicules hybrides dans les prochaines années. Contrairement à certains concurrents, Toyota affirme que la demande en hybrides et hybrides rechargeables restera robuste. L’entreprise mise également sur le développement de voitures à hydrogène. Cette stratégie « multi-pathway », multivoies en français, permet de toucher un plus grand nombre de consommateurs dans des régions avec peu de bornes électriques.

Au global, Toyota a des projets pharaoniques pour l’électrification de sa flotte. Le groupe vise à écouler 1,5 million de véhicules 100% électriques en 2026 et 3,5 millions en 2030. Il a promis, en juin dernier, que d’ici 3 ans ses futurs modèles électriques haut de gamme auront une autonomie de 1 000 km. Actuellement, la Tesla Model S est l’une des voitures avec la plus grande autonomie est dispose d’un peu plus de 500 km.