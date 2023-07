En Allemagne, les services de contre-espionnage ont récemment averti les responsables publics et les décideurs politiques que la Chine a intensifié ses activités d’espionnage. Une annonce qui suscite de nouvelles ...

En Allemagne, les services de contre-espionnage ont récemment averti les responsables publics et les décideurs politiques que la Chine a intensifié ses activités d’espionnage. Une annonce qui suscite de nouvelles inquiétudes concernant la sécurité nationale et les relations entre les deux puissances.

Le Comité central du Parti communiste chinois pointé du doigt

Selon le Bureau fédéral de la Protection de la Constitution, la Chine a considérablement renforcé ses efforts pour obtenir des informations de renseignement au cours de ces dernières années. L’Empire du Milieu a ainsi « bâti un réseau mondial de contacts et s’efforce constamment de l’élargir », indique un avis publié par l’agence le week-end dernier et consulté par Bloomberg.

Ces préoccupations s’ajoutent à un rapport distinct partagé plus tôt dans le mois par le gouvernement allemand, dans lequel la Chine était listée parmi les pays « ayant des activités d’espionnage massives » en Allemagne, aux côtés de la Russie, de l’Iran et de la Turquie.

L’agence de contre-espionnage a spécifiquement pointé du doigt le Département international du Comité central du Parti communiste chinois (IDCPC). Elle recommande aux responsables allemands d’agir avec « une prudence particulière et de la retenue » lors des contacts avec le comité ou ses membres.

Les relations se tendent entre l’Allemagne et la Chine

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement tendu entre les deux pays. Tirant les leçons de sa grande dépendance au gaz russe, l’Allemagne ne veut pas reproduire les mêmes erreurs avec la Chine. Les relations entre les deux entités se sont détériorées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce qui pousse le chancelier Olaf Scholz à prendre des mesures pour moins dépendre de la Chine en tant que partenaire commercial majeur. D’ailleurs, cette décision n’est pas forcément vue d’un bon œil par les entreprises allemandes, Siemens ayant fait savoir que la Chine restait un marché sur lequel elle ambitionne de croître.

Ce nouveau développement souligne les tensions croissantes entre l’Allemagne et la Chine, alors que l’Empire du Milieu est engagé dans une guerre commerciale qui s’intensifie avec les États-Unis. Les autorités allemandes semblent déterminées à vouloir protéger leurs intérêts et leur souveraineté face aux menaces potentielles d’espionnage et d’influence étrangère, bien que Sholz cherche également à maintenir des relations ouvertes avec Pékin.