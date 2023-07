Samsung vient de présenter deux nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Objectif : renforcer sa position dans le segment des appareils haut ...

Samsung vient de présenter deux nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Objectif : renforcer sa position dans le segment des appareils haut de gamme, le seul qui affiche une bonne santé alors que le secteur du smartphone souffre depuis plusieurs trimestres.

Capitaliser sur le premium

Une forte baisse de la demande après la pandémie de Covid-19, couplée à l’inflation des prix, contribuent à mettre à mal le marché. Les smartphones premium, eux, ont la côte, et Samsung compte bien se remettre en selle pour capitaliser sur cette tendance. Sa part de marché dans les smartphones haut de gamme a chuté de 28 à 21 % l’année dernière, tandis que celle d’Apple est passée de 62 à 72 %.

Le géant sud-coréen a présenté ses deux nouveaux produits depuis Séoul, une première depuis de très nombreuses années. Un choix pas anodin, la Corée du Sud représente le plus gros acheteur d’appareils pliables Samsung avec un taux d’adoption de 3,8 %. L’événement a été avancé de plusieurs semaines, en vue de grappiller des parts de marché à la marque à la pomme. Les différents iPhone 15 devraient être présentés dans quelques semaines, au mois de septembre.

Le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 seront tous les deux commercialisés à plus de 1 000 euros. Tandis que le premier se plie comme un smartphone à clapet, le second s’ouvre et se referme de la même manière qu’un livre. Si Samsung domine le marché des smartphones pliables depuis la sortie de son premier appareil il y a quatre ans, la firme doit faire face à une concurrence de plus en plus tenace, notamment avec Google et Motorola qui ont fait leur entrée sur le marché récemment.

Un segment prometteur mais encore isolé

Si le segment reste niché, il connaît une belle croissance par rapport au reste du secteur. Ainsi, le cabinet d’études IDC s’attend à ce que les livraisons augmentent de 50 % cette année, même si le marché des smartphones dans son ensemble se contracte de 3,2 %. Toutefois, les appareils pliables ne devraient représenter que 1,8 % des 1,2 milliard de smartphones vendus cette année.

Le manque d’intérêt de la part des consommateurs peut en partie s’expliquer par le manque d’applications fonctionnelles sur un tel écran. Il s’agit probablement d’une des raisons pour lesquelles Apple n’a pas encore lancé d’appareil pliable.

D’ailleurs, il s’agit du seul segment haut de gamme dans lequel Samsung est en tête, avec une part de marché de 79 % en 2022, note le Financial Times. L’entreprise veut que ses ventes d’appareils pliables représentent 50 % de ses ventes de smartphones haut de gamme d’ici à 2025. Apple devrait pénétrer ce marché en 2025, ce qui stimulera probablement l’attrait des consommateurs pour ce type de produits.