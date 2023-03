Alors que le marché mondial du smartphone chutait en 2022, celui des appareils haut de gamme, vendus à plus de 600 dollars, progressait. Pour la première fois, ce dernier représentait plus de la moitié du chiffre d’affaires mondial de l’industrie. Une tendance poussée par la montée en gamme de produits, avec en tête, sans grande surprise, Apple.

L’industrie du smartphone haut de gamme a le vent en poupe

Counterpoint Research, une société d’études de marché spécialisée dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, a publié, le 20 mars dernier, son étude sur les résultats du marché des smartphones premium en 2022. Au cours de ces douze mois, celui-ci a augmenté de 1 %, là où il baissait de 12 % dans sa globalité. Cette progression, légère, mais perceptible, a permis au segment haut de gamme de compter pour 55 % des recettes totales des ventes. Ces produits ont contribué à 21 % d’entre elles.

Dans la même catégorie Tencent sauve son année 2022 avec un quatrième trimestre positif

Varun Mishra, analyste pour Counterpoint Research, attribue cette croissance aux « consommateurs aisés ayant été plus épargnés par les difficultés macroéconomiques que les clients plus modestes ». Le marché des téléphones d’entrée et de milieu de gamme a diminué, là où le haut de gamme a continué à se développer. En ce sens, les appareils vendus à plus de 1000 dollars ont crû de 38 % en 2022. Il mentionne également « la tendance de la “premiumisation” dans toutes les régions » et explique que « la demande est alimentée par des personnes souhaitant mettre à niveau leurs derniers appareils ».

Du côté des constructeurs de smartphones, Apple a vendu plus d’appareils haut de gamme qu’en 2021, en hausse de 6 %, et possède 75 % des parts du marché. Juste derrière se trouve Samsung, avec 5 % de ventes en moins, lui offrant 16 % du secteur, une perte d’un point de pourcentage. Huawei clôt le podium avec 3 % des parts du marché des smartphones premium. Perturbé par les restrictions américaines à son égard, depuis 2019, et faute d’avoir accès aux semi-conducteurs essentiels à ses appareils, le fabricant chinois a vu ses ventes s’effondrer de 44 %.

Enfin, en étant présent sur 75 % des appareils, iOS, le système d’exploitation d’Apple, reste le leader de l’industrie des téléphones portables haut de gamme. Cependant, Varun Mishra précise qu’« Android pourrait connaître une nouvelle vague de croissance en 2023 », notamment grâce aux smartphones pliables. « Nous nous attendons à ce que davantage d’équipementiers se lancent dans le développement de ces appareils », a-t-il souligné. Si pour 2023, les analystes tablent sur des difficultés pour le marché du smartphone, le segment des produits premium devrait, comme en 2022, continuer de prospérer.