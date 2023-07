L’été est le moment idéal pour faire un premier bilan sur l’année : les efforts qui ont été faits, les objectifs qui ont été atteints, les points qu’il reste à travailler… Pour vous aider à bien préparer les six prochains mois, nous vous proposons quatre webinars en direct et en replay sur le marketing, les réseaux sociaux et l’e-commerce. Vous y découvrirez des conseils et de nouveaux outils pour accélérer votre développement et maximiser vos performances.

Pour connaître tous les événements en live et en replay, rendez-vous sur notre agenda de webinars.

Un webinar pour aider ses équipes commerciales à gagner en performance et en productivité

Qui ? Markentive

Quand ? Le 27/07/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Markentive vous expliquera comment un Sales Ops peut vous aider à structurer vos équipes commerciales pour booster votre croissance.

Une webconférence pour accroître l’engagement de sa communauté sur les réseaux sociaux

Qui ? Tire-Fesses

Quand ? Le 27/07/2023

À quelle heure ? À 12h

Sujet : Les deux intervenants reviendront sur les actions clés à mettre en place pour augmenter l’engagement de votre communauté sur les plateformes sociales.

Un événement en replay pour répondre aux nouveaux enjeux de l’expérience produit

Qui ? Akeneo

Sujet : Les experts d’Akeneo prennent la parole pour vous exposer les grands atouts du PIM, une solution innovante indispensable pour révolutionner votre expérience produit.

Un webinar en replay pour concevoir des expériences client mémorables en ligne

Qui ? Ibexa

Sujet : Ibexa vous partage le secret d’une expérience client marquante et les bonnes pratiques à adopter pour la mettre en place.

