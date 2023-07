Si certaines villes sont plutôt réfractaires à l’introduction de véhicules autonomes sur leurs routes, ça ne semble pas être le cas de Miami. Considéré comme l’une des villes les plus ...

Si certaines villes sont plutôt réfractaires à l’introduction de véhicules autonomes sur leurs routes, ça ne semble pas être le cas de Miami. Considéré comme l’une des villes les plus congestionnées au monde, Miami a été terre d’accueil ces dernières années, de nombreux services de mobilité. Mardi 18 juillet, Cruise, la filiale de General Motors, annonçait à son tour, dans un tweet, lancer ses premiers tests de véhicules autonomes dans la ville américaine.

Une opportunité de croissance pour le service de véhicules autonomes

Appelée la “porte des États-Unis” pour sa proximité culturelle et linguistique avec l’Amérique hispanophone, la cité ensoleillée de l’Est américain est très prisée des touristes. Revers de la médaille, la métropole est très peuplée et figure parmi les villes les plus embouteillées du monde. La surcharge de visiteurs, les habitudes de conduite issues d’autres pays, les projets de construction sans fin et la complexité de l’urbanisme, en font un l’enfer pour les conducteurs.

Toutefois, c’est aussi une invitation à l’innovation. Les difficultés du trafic représentent une opportunité pour mettre au défi les systèmes de conduites autonomes. Ce n’est pas pour rien si Cruise, comme ses principales rivales, Ford, Lyft, Argo AI et MobilEye, y ont lancé chacune des essais. C’est un moyen évident d’exposer leurs voitures autonomes aux embouteillages, à la présence de cyclistes et piétons. Si le test est concluant dans une ville comme Miami, il le sera partout ailleurs. « Les conditions climatiques extrêmes de Miami et les routes encombrées uniques en font un endroit idéal pour tester notre technologie (…) Nous l’exposons à autant de conditions diverses que possible » a déclaré un porte-parole de Cruise pour Siècle Digital.

Cruise, qui reste très discrète sur les enjeux de cette décision, a seulement dévoilé dans un tweet qu’elle démarrait les premiers tests pour familiariser sa flotte de véhicules avec le trafic routier de Miami, tout en collectant des données.

👋🏼 Miami 🌴😎 We’re excited to start initial testing and data collection in your vibrant city tomorrow! Phase 1 is to familiarize our fleet with additional, diverse road conditions while collecting data. — cruise (@Cruise) July 19, 2023

Une opportunité d’améliorer son trafic routier pour Miami

Pour Miami, c’est une façon de répondre à plusieurs défis auxquels elle est confrontée.

Premièrement, les spécialistes s’accordent à dire que les véhicules autonomes ont le potentiel pour réduire le nombre d’accidents sur la route. Ils peuvent détecter facilement et plus rapidement les dangers que les humains grâce à une variété de capteurs et caméras pour surveiller en permanence leur environnement. De plus, contrairement aux humains qui peuvent manquer de concentration, ils réagiront plus rapidement.

Deuxièmement, les véhicules autonomes sont pour la plupart connectés entre eux. Ils peuvent se partager des infos en temps réel sur les conditions routières et ainsi se prévenir en cas d’accident et d’embouteillage.

En plus d’avoir un rôle à jouer dans la sécurité routière et la prévention des accidents, les véhicules autonomes pourraient contribuer à réduire l’empreinte carbone. En adoptant une conduite plus raisonnable, ils optimisent la consommation de carburant et réduisent significativement les émissions de gaz à effet de serre.

Pour finir, ils permettent de décongestionner les parkings puisqu’ils peuvent déposer leur passager à destination sans avoir besoin de trouver une place.

Ces avantages perçus sont encore loin de correspondre à la réalité. Les villes ne sont pas du tout équipées d’infrastructures adaptées telles que la mise en place de voies de circulation ou de zones de dépôt en bordure de trottoir dédié. De plus, les systèmes autonomes manquent encore cruellement de maturité, c’est bien pourquoi ils sont seulement en phase de test.

Edit 24/07/2023 : ajout de la réponse de Cruise