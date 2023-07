Alors que le Digital Services Act (DSA) entrera en vigueur le 25 août prochain, TikTok a réalisé un « stress test » afin de déterminer si elle se conformait aux nouvelles règles de l’Union européenne (UE). L’application chinoise doit encore faire des efforts pour éviter de lourdes sanctions.

Le DSA vise à « protéger les utilisateurs en ligne contre les contenus illicites, dangereux et préjudiciables ». Il s’applique aux grands fournisseurs de services en ligne revendiquant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels au sein de l’UE. Pour l’heure, 19 plateformes sont concernées, dont TikTok. Le texte leur imposera de gérer les risques liés aux contenus problématiques, de procéder à des audits externes et indépendants, de partager des données avec les autorités et d’adopter un code de conduite.

Le géant chinois a accepté d’effectuer une vérification approfondie pour vérifier s’il respecterait les différentes mesures portées par le DSA. Celle-ci a démontré que « des efforts supplémentaires sont nécessaires » pour que TikTok soit totalement prête, a commenté Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Il a ensuite fait le point avec le PDG de la société, Shou Zi Chew, via un appel en visioconférence.

Recent events have shown the impact TikTok has on democracies — and how important independent 🇪🇺#enforcement is.

TikTok voluntarily agreed to perform a #StressTest to prepare for #DSA

Constructive debrief with CEO Shou Zi Chew.

Now is time to accelerate to be fully compliant. pic.twitter.com/HKpgl8Ptff

— Thierry Breton (@ThierryBreton) July 18, 2023