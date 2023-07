Retour aux sources pour Evernote. L’application de prise de notes d’origine azerbaïdjanaise a licencié la plupart de ses effectifs sur le continent américain et a annoncé, le 7 février, centraliser ses opérations en Europe.

Les difficultés économiques continuent pour Evernote

En novembre dernier, Bending Spoons, une firme italienne de développement d’applications mobiles qui comptait près de 100 millions d’utilisateurs sur ses différents logiciels, a racheté Evernote à son créateur Stepan Pachikov. Bending Spoons avait promis de mettre fin aux difficultés économiques de l’application. Échec, le groupe a annoncé, en février, le licenciement de 129 employés. Rebelote en ce début juillet, l’application de prise de notes a annoncé, dans un communiqué, réduire ses effectifs. Elle ne précise pas le nombre de personnes concernées. La société affirme que cette action permet de « gagner en efficacité opérationnelle et tirer le meilleur parti de la popularité de Bending Spoons, qui est extrêmement forte en Europe ».

La plupart des salariés basés au Chili et aux États-Unis ont reçu une lettre de licenciement le 5 juillet. D’après une analyse LinkedIn d’Endgaget, les personnes touchées sont essentiellement des ingénieursemployés depuis plusieurs années. Dans le communiqué de l’entreprise, il est précisé que les licenciés ne partent pas les mains vides, ils « ont reçu 16 semaines de salaire, un an de couverture d’assurance maladie et une prime de performance, versée en fonction de la réalisation des objectifs ». Evernote a ajouté « nous offrons également un soutien supplémentaire aux personnes dans le besoin, notamment les personnes n’ayant qu’un visa de travail ».

Luca Ferrari, PDG de Bending Spoons, a déclaré à SFGate, un média de San Francisco, « Nos plans pour Evernote sont plus ambitieux que jamais : une équipe dédiée en pleine croissance basée en Europe continuera d’assurer l’avenir et les nouvelles fonctionnalités de l’application ». Il a assuré que « cette équipe sera dans une position idéale pour tirer parti de la vaste expertise et de la force des plus de 400 employés de Bending Spoons, dont beaucoup travaillent à plein temps sur Evernote depuis l’acquisition ».

Lancé en 2008, Evernote a connu un grand succès dans ses premières années. Entre 2010 et 2015, la valorisation de l’application ét ait de quasiment un milliard de dollars. Après cette période d’euphorie, l’entreprise a fait de mauvais choix stratégique : suppression de fonctionnalités gratuites et hausse du prix de son abonnement. Aujourd’hui, Evernote fait face à un marché concurrentiel compliqué avec Notion, Obsidian, Milanote et les applications natives d’Apple, Google ou encore Microsoft. Bending Spoons cherche la solution pour rendre à Evernote son lustre d’antan.