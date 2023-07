Oasis et Jul, Bad Bunny et Adidas, DJ Snake et McDonald’s… Peu importe le secteur, les collaborations avec des artistes musicaux ont toujours été des valeurs sûres pour les marques : pour toucher une nouvelle audience, se donner une nouvelle image ou encore générer des ventes. Dans cette optique, Coca-Cola a décidé d’aller plus loin en créant une plateforme musicale baptisée Coke Studio.

Coke Studio, un projet de longue date

Chez Coca-Cola, ce projet est dans les tuyaux depuis bien longtemps. En 2007 déjà, dans le cadre d’une campagne, la marque de soda américaine inaugurait Coke Studio au Brésil. Elle était construite autour du rapprochement de deux talents émergents aux styles musicaux différents.

Le concept prend réellement forme un an plus tard au Pakistan, où une émission de télévision est développée autour du concept. De jeunes artistes pakistanais se rendent sur le plateau pour interpréter des titres en direct et s’associer à de nouveaux publics, le tout dans une ambiance conviviale. Le format a été un tel succès au sein du pays asiatique que l’émission continue d’être diffusée. Coke Studio a ensuite été décliné en Inde (avec l’aide de MTV), au Maroc ou encore aux Philippines.

Coca-Cola, la musique comme ingrédient secret

Au fil des années, le projet s’est concrétisé. Une plateforme musicale est lancée en mai 2022 avec des contenus exclusifs et sept reprises de la musique emblématique A Kind of Magic de Queen, produites par des artistes de renommée internationale, accompagné d’un film de 90 secondes. L’objectif de cette collaboration unique est de mettre en avant la dimension multiculturelle de Coke Studio et toucher de multiples audiences.

Afin de poursuivre dans cette direction, Coca-Cola mise aussi sur la création de titres originaux. Ces dernières semaines, la marque a commencé à dévoiler quelques-unes des vingt-cinq chansons qui sortiront en septembre. Au total, dix-neuf artistes participeront à cette collaboration de grande envergure. Parmi ceux-ci, le chanteur Sam Smith ou encore le groupe Imagine Dragons.

En parallèle de ces nombreuses créations musicales, Coke Studio développe également des partenariats avec des festivals aux quatre coins du globe. Pour la société américaine, l’enjeu est clair : ne plus proposer de simples publicités aux consommateurs, mais de réelles expériences enrichissantes et immersives au cœur desquelles se trouve la musique. Une stratégie logique lorsqu’on sait que 78 % des Français associent Coca-Cola à cet art, selon une étude menée par le Consumer Science & Analytics en 2022.

« Nous considérons la musique de manière plus globale que la simple chanson figurant dans une publicité. Pour nous, c’est une conversation à double sens. Nous nous efforçons de créer une culture musicale à travers notre marque qui permette à cette connexion de se produire de manière authentique, » expliquait Josh Burke, Global Head of Music and Culture Marketing chez Coca-Cola à Digiday.

L’avantage de la musique, c’est qu’elle transcende les frontières. En la transformant en pièce maîtresse de sa stratégie marketing, la marque s’assure de créer des expériences qui connectent les consommateurs entre eux, à la fois numériquement et physiquement, et ce, peu importe où ils se trouvent.