IBM a mis fin aux rumeurs. Big Blue a confirmé, ce 26 juin, sa volonté d’acquérir Apptio, spécialisée dans l’informatique dématérialisée et des logiciels de gestion d’entreprise. La solution d’Apptio sera associée à la plateforme d’intelligence artificielle Watsonx.

Apptio a plus de 1500 clients

IBM a dévoilé l’acquisition Apptio pour un montant de 4,6 milliards de dollars auprès de la société de capital-investissement Vista Equity Partners. L’annonce a été faite à la suite d’un article du Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. « Apptio est un chef de file de gestion d’entreprise technologique et de FinOps, avec plus de 1 500 clients, desservant plus de la moitié du Fortune 100, établi, en croissance et rentable » a déclaré IBM dans son communiqué. L’entreprise affirme qu’Apptio « s’intègre à des entreprises leaders » telles qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Salesforce, ServiceNow, Oracle et SAP, conformément à « l’engagement d’IBM envers un écosystème de partenaires ouvert ».

Fondée en 2017, Apptio propose une plateforme cloud de gestion des dépenses IT. Grâce à sa solution, l’entreprise offre aux professionnels de l’informatique des tableaux de bord complets qui permettent de corréler efficacement différentes sources de données, telles que des informations financières, des facturations et des données opérationnelles.

« Apptio, associé au logiciel d’automatisation informatique d’IBM et à sa plateforme d’intelligence artificielle Watsonx, aidera les entreprises du monde entier à gérer et à optimiser leurs dépenses informatiques et à en tirer une valeur financière tangible et une amélioration opérationnelle » a argué Arvind Krishna, PDG d’IBM. De son côté, Sunny Gupta, cofondateur et PDG d’Apptio a déclaré que ses« clients évoluent vers un monde hybride complexe où les investissements technologiques sont distribués et décentralisés, mais où toute innovation doit être alignée sur des résultats commerciaux clairs ».

Depuis quelques années, IBM est en pleine refonte. L’entreprise se transforme en une entreprise axée sur les activités de cloud hybride et d’intelligence artificielle. En 2019, elle a acheté le fournisseur de logiciels Red Hat pour environ 35 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus grande acquisition jamais réalisée. Cet accord a permis au géant de commencer à dynamiser son activité de cloud computing. Récemment, IBM a acheté Databand.ai, une société de Tel-Aviv spécialisée dans le développement de plateforme d’observabilité pour les pipelines de données et d’apprentissage automatique.

IBM a annoncé qu’Apptio sera acquise avec les liquidités disponibles. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023. L’entreprise précise qu’elle sera soumise à l’approbation des autorités réglementaires et à d’autres conditions de clôture habituelles.