IBM a officialisé le lancement de sa plateforme d’intelligence artificielle et de big data Watsonx, le 12 juillet 2023. Elle comporte trois produits visant à accompagner les entreprises dans leur adoption de l’IA et dans la création de modèles adaptés à leurs besoins.

IBM Watsonx pour concevoir des modèles d’IA sur mesure

Présentée en avant-première à l’occasion de l’édition 2023 de la conférence IBM Think, Watsonx constitue une nouvelle mise à jour du programme informatique d’intelligence artificielle mis au point par l’entreprise il y a plus de dix ans. Déjà améliorée à plusieurs reprises par le passé, cette nouvelle version prend en compte l’engouement existant autour de l’intelligence artificielle générative.

Elle s’articule autour de trois composants principaux. Le premier, le studio watsonx.ai, se présente comme un environnement de développement de modèles d’IA générative et plus largement de machine leaning et deep learning. Les développeurs peuvent se servir d’une large base de modèles de langages pré-entraînés par IBM pour former le leur, ou une solution d’IA performante. Le deuxième, watsonx.data, est un entrepôt de données (data warehouse). Pour la société américaine, l’objectif consiste « à allier la flexibilité d’un lakehouse tout en conservant les performances d’un data warehouse ».

Enfin, la série d’outils watsonx.governance permettra aux utilisateurs de la plateforme « de concevoir des flux de travail d’IA de manière responsable, transparente et explicable ». Pour mettre au point l’ensemble de son offre, IBM a fait appel à plus de 150 entreprises issues de différents secteurs. Toutes ont participé aux programmes de prévisualisation technologique proposés par l’entreprise et ont eu accès à une version bêta de Watsonx.

IBM souhaite utiliser ses propres puces pour doper les performances de Watsonx

Pour que son outil disponible dans le cloud soit le plus performant possible, IBM envisage d’utiliser un modèle de puce d’intelligence artificielle qu’elle a conçu en interne. Dévoilée en octobre 2022, la firme n’avait pas précisé jusqu’à présent les usages qu’elle ferait de ce composant électronique. Dans une interview accordée à Reuters, Mukesh Khare, directeur général de la branche semi-conducteurs d’IBM, a déclaré que « la puce serait fabriquée par Samsung Electronics ».

Pour l’heure, l’entreprise n’a pas fixé de date pour la mise à disposition de sa puce pour les utilisateurs de Watsonx. Toutefois, Mukesh Khare affirme que « la société dispose déjà de plusieurs milliers de prototypes de sa puce d’IA ». Il a toutefois précisé qu’il ne cherchait pas à rentrer dans la course à la puissance de calcul, « ni de créer une rivalité avec d’autres spécialistes du secteur comme Nvidia ».